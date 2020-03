Embajador pide a turistas de EU en México que regresen a su país

Christoper Landau, embajador de los Estados Unidos en México, llamó a los turistas estadounidenses en México, y en todo el mundo, a regresar a su país, en el contexto de la pandemia por el coronavirus Covid-19.

Ello, dijo el diplomático a través de un video publicado en su cuenta de la red social Twitter, por que su país ha emitido una alerta de viaje de alcance mundial nivel 4, que significa "no viajar".

"Si eres un turista estadounidense en México o en cualquier lugar, te pedimos que vuelvas a casa. Si eres residente en México, por favor, piensa largamente sobre tu situación personal, y si necesitarás el tipo de cuidado intensivo que está disponible en los Estados Unidos debido a tu perfil de riesgo específico", abundó el abogado.

"Durante estos tiempos de incertidumbre, la seguridad de los ciudadanos estadounidenses es nuestra principal prioridad", agregó Landau, quien enfatizó que en estos momentos es imprudente realizar viajes, ya que muchas fronteras están cerradas y muchos vuelos han sido cancelados por la crisis sanitaria.

A message to U.S. citizens in Mexico / Un mensaje a los ciudadanos estadounidenses en México pic.twitter.com/riLevbNuHO