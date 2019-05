Emilia Clarke da pistas sobre los episodios que quedan de Juego de tronos

Emilia Clarke, actriz inglesa mundialmente conocida por interpretar a Daenerys Targaryen en la serie “Juego de Tronos”, adelantó el futuro de la producción y de los tres episodios que restan, calificándolos como “una locura”.

En el programa del conductor Jimmy Kimmel, fue consultada por los próximos capítulos y sobre qué podía esperarse tras la decisiva Batalla de Winterfell, difundió lanacion.com .

“Serán una locura, pero el episodio 5 (fijado para el domingo 12 de mayo) es mucho más grande”, aseguró, agregando que “busquen la televisión más grande que puedan”.

El próximo capítulo de la serie se emitirá el domingo 5 de mayo, mientras que el episodio final está fijado para el 19 del mismo mes.

Emilia Clarke revealing that Episode 5 of Season 8 is even “bigger” than the Battle of Winterfell #GameofThrones pic.twitter.com/Q4c1miXRWY