Emilia Clarke es recreada en el papel de ‘Mera’ para Aquaman 2

Fans piden que Amber Heard sea despedida del filme, y han puesto a la protagonista de Games of Thrones, como la candidata ideal para quedarse con el papel

Noroeste / Redacción

Ahora que Johnny Depp ha salido de la franquicia de Animales fantásticos, muchos fans han pedido que su ex esposa, Amber Heard, sea despedida de su papel de Mera para Aquaman 2, informó sensacine.com

Sin embargo, Warner Bros. no ha revelado su postura al respecto y la actriz continúa con el papel, incluso es parte de las regrabaciones que Zack Snyder está haciendo sobre su versión de Liga de la Justicia.

Justo entre las candidatas preferidas a quedarse con el papel de Mera resalta Emilia Clarke, la protagonista de Game of Thrones que de forma brillante interpretó a Daenerys Targaryen en todas las temporadas de la serie de HBO.

Desde hace tiempo ha sonado su nombre como un potencial reemplazo y ha sido tanto el empuje que esto ha recibido, que Boss Logic (reconocido artista) ha hecho un arte en el que Emilia está caracterizada como Mera y vaya que luce bien.

Curiosamente Amber Heard también tuvo un papel destacado en Aquaman, ya que encajó perfecto como una de las protagonistas de la película a lado de Arthur Fleck, personaje que fue interpretado por Jason Momoa.

Él ya ha compartido créditos con Emilia Clarke en la mencionada Game of Thrones, dando vida al esposo de Daenerys: Khal Drogo, por lo que sería muy peculiar que se reencontraran en alguna otra película, especialmente en Aquaman 2, ya que Mera y Arthur tienen sentimientos románticos entre sí.

Por ahora todo se ha mantenido como estaba planeado y, aunque prácticamente no se sabe nada sobre Aquaman 2, e incluso no tuvo panel en la DC FanDome, es probable que Amber Heard continúe con su papel.

En el caso de Depp lo que derramó el vaso fue el fallo en su contra en el juicio en el que aseguraba que el periódico de The Sun lo difamaba llamándolo “golpeador de esposas”, pero ya que el nombre de la actriz no se ha manchado tanto como el de su ex esposo, no parece haber motivos para que la dejen fuera.