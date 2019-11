Emilia Clarke revelÃ³ que la presionaron para hacer los desnudos en Game of Thrones

Emilia Clarke reveló que la presionaron para hacer los desnudos en Game of Thrones

La actriz recordó que le pidieron que se desnudara para una escena que ella no había aceptado previamente

Noroeste / Redacción

La reconocida actriz de Game of Thrones, Emilia Clarke, reveló que fue presionada a realizar varios desnudos durante las primeras temporadas de la afamada serie de televisión.

Durante una entrevista en el programa de podcast de Dax Shepard, Armchair Expert, la actriz recordó que le pidieron que se desnudara para una escena que ella no había aceptado previamente. Por tal motivo le dijeron que “decepcionaría” a los fans de la serie.

“Estoy mucho más entendida [ahora] con lo que me siento cómoda y con lo que estoy de acuerdo. Tuve peleas en el set antes, donde dije cosas como, ‘No, la sábana se queda arriba’, y me respondieron: ‘¿No querrás decepcionar a tus fanáticos de Game of Thrones?’ Y yo dije: ‘F... you’", reveló la actriz, de acuerdo a peru21.pe.

Emilia Clarke como Daenerys Targaryen.

Clarke también reveló que se sintió abrumada por lo que describió como la “mierda de la desnudez” en la primera temporada de Game of Thrones .

"Acepté el trabajo y luego me enviaron los guiones y los estaba leyendo, y me dije, ‘¡Ah, ahí está la trampa!’. Pero recién salía de la escuela de teatro, y lo enfoqué como un trabajo. Si está en el guión, entonces es claramente necesario, esto es lo que es y voy a darle sentido... Todo va a estar bien", recordó.

“Así que llegué a un acuerdo con eso de antemano [no desnudos], pero luego entré y lo hice... Estuve flotando en esa primera temporada y no tengo idea de lo que estuve haciendo, no tengo idea de qué fue todo eso. Nunca antes había estado en un set como ese, había estado en un set dos veces antes, pero en ese set estuve completamente desnuda con toda esa gente, y no sabía lo que estaba destinada a hacer o qué se esperaba de mí. No sabía qué era lo que querían y lo que quería", agregó.

Incluso llegó a pensar que no se sentía digna de “requerir nada” y que si se sentía mal, simplemente se iba a llorar al baño para luego salir y continuar la escena, como si todo estuviera bien.

Jason Momoa es Khal Drogo y Emilia Clarke es Daenerys en 'Game of Thrones'.

EL APOYO DE JASON MOMOA

Ella continuó explicando que fue solo mientras trabajaba con el actor Jason Momoa, quien interpretó a su interés amoroso en la pantalla ‘Khal Drogo’, que se dio cuenta de que podía establecer sus propias reglas sobre cuánto de su cuerpo estaba dispuesta a mostrar.

"Definitivamente fue difícil", dijo. "Es por eso que las escenas, cuando pude hacerlas con Jason, fueron maravillosas, porque él dijo: 'No, cariño, esto no está bien'. Y yo dije, 'Ohhhh' ".

Clarke reveló que Jason Momoa fue quien la alentó a que sólo hiciera aquello con lo que se sintiera cómoda y que fue su compañero de grabaciones quien le dio la confianza que necesitaba.