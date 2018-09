Emilia Clarke se tatÃºa a su personaje mÃ¡s famoso de Juego de Tronos

Emilia Clarke se tatúa a su personaje más famoso de Juego de Tronos

Con el tatuaje, la actriz conmemora su rol de Daenerys Targaryen, madre de dragones, en la serie de fantasía medieval

Noroeste / Redacción

Juego de Tronos marcó un antes y un después en la vida de Emilia Clarke y ahora la actriz se hizo un tatuaje para conmemorar eternamente su rol de Daenerys Targaryen, madre de dragones, en la serie de fantasía medieval.

"Madre de Dragones de por vida", escribió Clarke en su cuenta de Instagram junto con una foto de los tres dragones que residen de forma permanente en su muñeca izquierda. "Dr. Woo se aseguró de que esta mamá jamás olvide a sus bebés", añadió.

La actriz cumplió con su palabra, ya que lo había anticipado en mayo durante una entrevista en el programa Live With Kelly and Ryan.

"Me voy a tatuar un dragón acá, como si se estuviera yendo volando", dijo la intérprete a Ryan y a Kelly mientras promocionaba su nueva película, Solo: A Star War's Story.

"Eso me parece que sería genial, una especie de hasta siempre".

No es el primer tatuaje de la famosa, quien ya tiene una abeja pintada sobre su dedo meñique en honor a la película Me Before You.

Sophie Turner, quien interpreta a Sansa Stark en GOT, recientemente se tatuó un lobo con la frase La manada sobrevive, también en referencia a su personaje en la serie y se hizo otro más con Maisie Williams, quien encarna a su hermana en la ficción, de la fecha en que ambas fueron contratadas para integrar el reparto, citó el diario 20minutos.es.

Es habitual que los famosos se hagan tatuajes en homenaje a ciertos proyectos especiales de los cuales han sido parte.

Recientemente algunos de los miembros más famosos de The Avengers, incluyendo a Robert Downey Junior se hicieron un tatuaje grupal conmemorando la saga.