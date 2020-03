Emilio Lozoya es ingresado a una cÃ¡rcel en Madrid

Emilio Lozoya es ingresado a una cárcel en Madrid

El ex director general de Petróleos Mexicanos fue trasladado a la prisión de Navalcarnero por cuestiones administrativas

Noroeste / Redacción

Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), ingresó este lunes 2 de marzo, en la cárcel de Madrid IV, en Navalcarnero, tras ser trasladado en las últimas horas desde el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, en Málaga, según informó la agencia Europa Press, en base a fuentes oficiales.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de España, organismo dependiente del Ministerio del Interior, decidió trasladar al ex funcionario federal mexicano por cuestiones administrativas, debido a la cercanía a la Audiencia Nacional, el órgano judicial con sede en la capital española, y que es el competente para decidir sobre la orden de detención y extradición emitida por las autoridades mexicanas.

La de Navalcarnero es una cárcel al sur de Madrid que fue construida en 1992 y dispone de 750 celdas y otras 113 complementarias, según datos de la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de España.

El pasado 27 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que trabaja en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en la integración del expediente que se enviará a España, país donde se decidirá si México cumple con los requisitos o no para que se apruebe el enjuiciamiento de Lozoya Austin.

En contra de Lozoya Austin existen dos órdenes de aprehensión, en las que se le imputa ser probable responsable de los delitos de cohecho, por supuestamente haber recibido sobornos por 10.5 millones de dólares que le entregó la constructora brasileña Odebrecht.

Además de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al haber transferido ilegalmente recursos recibidos tanto por la empresa brasileña. También por la compra venta de la empresa Agro Nitrogenados en 2015 a Altos Hornos de México (AHMSA), así como por ejercicio indebido del servicio público.

La FGR señaló que México debe entregar a las autoridades españolas un expediente en el cual se acredite la existencia de la órdenes de captura, copia de los documentos obtenidos a través de colaboración internacional respecto a las transferencias financieras realizadas a países como Alemania, Andorra y Brasil, además de los informes que garanticen el cumplimiento del Tratado de Extradición entre ambas naciones.

Por su parte, Javier Coello Trejo, abogado del ex director de Pemex, advirtió que por instrucciones de su cliente, ya no dará información sobre la defensa y el proceso de extradición. Agregó que tampoco revelará el nombre de la firma española que defenderá al ex funcionario federal.

“Como se debe entender el respeto a la instrucción de nuestro cliente no puede ser violada, por lo que les agradeceremos a los medios su interés y comprensión […] nos ha instruido que por el momento no demos declaración e información alguna respecto a los procedimientos legales”, indicó el litigante mexicano.

FISCALÍA DE MUNICH INVESTIGA A ESPOSA DE LOZOYA AUSTIN

La Fiscalía de Múnich, en Alemania, inició una investigación formal en contra del ex director general de la paraestatal petrolera, y su esposa Mariella Helene Eckes, por el presunto delito de lavado de dinero.

Tras meses de investigaciones preliminares, según confirmó a la revista mexicana Proceso, la propia institución alemana, se encontraron elementos suficientes para dar inicio al sumario en contra del ex funcionario federal mexicano y su esposa.

El hecho de que Lozoya Austin se encuentre de momento detenido en España y probablemente sea extraditado a México no es motivo para frenar el proceso que ahora se le sigue en Alemania, el cual podría durar meses, señaló al medio de comunicación mexicano la vocería de la Fiscalía de Múnich.

Los vínculos con Alemania de Lozoya Austin no se limitan al ámbito de lo familiar, toda vez que su esposa es ciudadana alemana, miembro de la familia fundadora del gigante productor de jugos de frutas Eckes-Granini.

Según reveló en julio del año pasado el diario muniqués Süddeutsche Zeitung, Lozoya Austin forma parte de cuando menos dos empresas alemanas: All-ME Hamburg y ELMO-Wolfsburg, ambas con sede en Múnich.

El ex director general de Pemex fungió entre junio y septiembre de 2016 como gerente de All-ME Hamburg GmbH, con poder de representación exclusivo y con la facultad para celebrar transacciones en nombre de la empresa, cuyo giro es la participación, adquisición y propiedad de activos inmobiliarios, además de estar clasificada por las autoridades alemanas como una sociedad de participación financiera o holding.

Siempre según Proceso, en el caso de las empresas ELMO Wolfsburg Potsstr. 6 GmbH y ELMO Wolfsburg Rothenfelde Str. 4.18 GmbH, Lozoya Austin también fungió en distintos momentos como gerente de ambas, entre abril del 2012 y septiembre del 2016.

El giro de estas dos últimas compañías se relaciona con la “adquisición, tenencia, administración y explotación de participaciones y bienes de todo tipo, prestación de servicios realizados con los mismos, en la medida en que no se requiera una aprobación oficial, así como la asunción de la dirección y representación en otras empresas”.

De momento la ubicación física de Mariela Eckes –a quien según Proceso la fiscalía alemana también investiga- es desconocida junto con la de la hermana Lozoya Austin, Gilda Susana, quienes desde julio del año pasado se encuentran también bajo investigación de las autoridades mexicanas.

VISITA ABOGADO MEXICANO A LOZOYA EN PRISIÓN ESPAÑOLA

El abogado mexicano Javier Coello Trejo visitó el pasado miércoles 19 de enero al ex director general de Pemex, en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre, donde se encuentra Lozoya Austina desde la semana pasada tras ser detenido.

El litigante aseguró que el ex funcionario federal mexicano “se encontraba bien”, y agregó que se encontraban en búsqueda de un abogado español. Sin embargo, según lo reportó la agencia Europa Press, Coello Trejo declinó hacer declaraciones sobre la estrategia que seguirá.

“Lo encontré bien, estoy impresionado de lo bien que están las cárceles españolas, no se parecen en nada a las nuestras. [Lozoya] ha sido tratado con respeto, está tranquilo”, dijo el litigante mexicano en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.

“Platicamos bastante, revisamos bastante, y él me dijo que viera tal y tal despacho, y él tomará la decisión [de una posible contratación], lo que me interesaba es su salud, está bien”, comentó Coello Trejo en la entrevista radiofónica.

“[Me dijo] que no hiciera ninguna declaración. A mí me hubiera gustado que me diera autorización, pero yo tengo que hacer lo que él ordene”, comentó el abogado mexicano, quien abundó que hasta el momento no tienen ninguna notificación de que Lozoya Austin vaya a ser trasladado a Madrid, como lo adelantó ayer martes 18 de febrero, la autoridad de Instituciones Penitenciarias española.

“No será trasladado, [al menos] todavía no hay notificación. Creo que sería en una segunda audiencia o como lo disponga el sistema penitenciario”, por tanto, dijo, él y los otros abogados lo visitarán mañana jueves. “Nos autorizaron para entrar mañana otra vez”, afirmó Coello Trejo.

Por otra parte, el abogado mexicano comentó que habrá una apelación en puerta, pero que eso lo tendrá que ver el despacho o abogado español que se encargue de la defensa, que deberá estar colegiado en Madrid. “Si eso lo tiene que ver el abogado [español], veremos a dos o tres despachos y veremos ya la estrategia”, insistió.

“Tenemos 45 días para que se pida la formal extradición. Vamos a ver con los abogados, nosotros vamos a regresar a México. y los [abogados] que él decida llevarán el caso de la extradición”, agregó Coello Trejo, quien confirmó que esta misma semana Emilio José Lozoya Thalmann, padre del ex director de Pemex, visitaría a su hijo en la prisión de Málaga.

Lozoya Thalmann, de 71 años de edad, es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fungió como director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Secretario de Energía, durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.