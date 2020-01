Eminem, primer lugar de listas de reproducciÃ³n

Eminem, primer lugar de listas de reproducción

Rare, de Selena Gómez, pierde popularidad

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ El rapero estadounidense Eminem se colocó en el primer lugar de las listas de reproducción, en la semana que considera los días del 17 al 23 de enero, esto gracias a su más reciente producción discográfica titulada "Music to Be Murdered By" lanzada sin previo aviso, durante el tercer viernes de este 2020.

Según la lista que comparte el sitio The Rolling Stone, la producción con colaboraciones al lado de Ed Sheeran y Royce da 5'9", logró posicionarse en el lugar número uno de los 200 álbumes más escuchados durante el periodo mencionado, toda vez que "Godzilla", "Darkness" y "Those Kinda Nights" son los temas más populares de su álbum, de acuerdo a informador.mx.

Luego de haber lanzado su nueva producción discográfica, Eminem rompió el récord de rapear 229 palabras en tan solo 30 segundos esto gracias a "Godzilla"; el récord anterior lo tenía él mismo con "Rap God", donde rapeaba 91 palabras en 14 segundos.

Con más de 236 mil unidades de álbum vendidas, "Music to be Murdered By" se colocó en el número uno, mientras que "Circle" material discográfico del fallecido Mac Miller se posicionó en el número dos con más de 132 mil unidades adquiridas; la cantante estadounidense Halsey con su tercer álbum de estudio titulado "Maniac" consiguió el tercer lugar en los 200 álbumes más escuchados.

En contraste, "Rare" de Selena Gómez cayó hasta la novena posición pese a que la semana del 10 al 16 de enero se encontraba en la segunda posición, mientras tanto, Roddy Rich perdió el liderato que conservó por al menos dos semanas con "Please excuse me for being antisocial", material que fue estrenado el 6 de diciembre del 2019.

Otros álbumes que también perdieron posiciones son "Fine line" del cantante británico Harry Styles, al igual que Billie Eilish con "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" con el número ocho y 10, respectivamente.