Emite CEDH recomendación a Guasave y Fiscalía por fallar en proteger a víctima

CULIACÁN._ La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió este día una recomendación contra el Ayuntamiento de Guasave y contra la Fiscalía General del Estado por haber fallado en la protección de una víctima de feminicidio de la que ya existía una denuncia y solicitud de ayuda previa.

Según el documento de la recomendación, en la que a través de archivos periodísticos puede precisarse que tuvo un fatal desenlace con el feminicidio de Irasema “N”, los hechos fueron objeto de queja desde mayo de 2015.

“Que en el mes de mayo de 2015, derivado de las amenazas y agresiones físicas que estaba recibiendo mi hermana por parte de su ex pareja, interpusimos denuncia penal ante la Unidad Integral de lo Penal en Guasave y solicitamos medidas de protección”, relata el familiar.

“No obstante, no nos la dieron en el momento, por lo que regresamos al día siguiente y nos señalaron que ya se habían solicitado a la Dirección de Seguridad Pública”.

Dos o tres días de haber interpuesto la denuncia, agrega el testimonio, sí acudió una patrulla de Policía Municipal al domicilio de la víctima y uno de los agentes solicitó una firma para comprobar su asistencia al apoyo.

“... pero no volvieron en todo el día. La protección que supuestamente otorgaron, no era permanente, ya que sólo iban algunos días y cuando lo hacían era para que les firmara y ya no volvían”, precisa el testimonio.

Por este tipo de acciones violentas contra Irasema, los familiares además aclararon que ya existía una orden de restricción ordenada por el Juzgado Familiar de Guasave contra el agresor; sin embargo, el mismo juzgado otorgó derecho de convivencia durante los fines de semana por dos días al mismo en enero de 2016.

La familia incluyó en la queja que el juzgado no consideró “el daño que le causarían” a la hermana y sobrino, “ya que esta persona es violenta, alcohólica y drogadicta”.

“Derivado de esta nueva situación, se presentaron nuevas conductas violentas en contra de mi hermana, lo cual tuvo como consecuencia su muerte, la cual pudo haberse prevenido si las autoridades hubiesen hecho su trabajo conforme a derecho”, señala la familia.

En su escrito, la familia confirmó la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que investigara el actuar y los actos de omisión en los que incurrieron tanto la Unidad Integral de lo Penal en Guasave, los policías municipales y el Juez Familiar de este Distrito.

Después de su investigación, la CEDH determinó entregar una recomendación para la Fiscalía y para el Ayuntamiento de Guasave, por violentar el derecho humano de la seguridad jurídica a Irasema por la trasgresión a sus derechos como víctima del delito.

Entre las recomendaciones a la Fiscalía, la CEDH señaló que debe investigar por qué ocurrió esta situación y además iniciar procedimiento administrativo contra los agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad.

“... que teniendo a cargo la integración de la Carpeta de Investigación, omitieron hacerse saber a la víctima sus derechos, omitieron brindarle protección y a su vez, omitieron formular requerimiento respecto la solicitud de investigación que giraron, para que, una vez determinados los nombres de dichos servidores públicos, de resultar procedente y acreditada responsabilidad de éstos, de acuerdo a los razonamientos vertidos en la presente resolución, se impongan las sanciones correspondientes”, dice el informe.

También solicitó la reparación del daño para los familiares y que se dé a conocer el contenido de esta recomendación a todos los miembros de la Fiscalía para que esto ya no ocurra nuevamente.

A la Presidente Municipal de Guasave, María Aurelia Leal López, la CEDH también le ha solicitado una investigación para conocer las razones del caso e iniciar procedimientos administrativos contra los policías que cometieron la omisión en la protección ordenada.

“Que con el inicio del o los procedimientos administrativos correspondientes, se determine el nombre y cargo de las personas que tuvieron su intervención en los mismos, y de resultar procedente y acreditada su responsabilidad se impongan las sanciones correspondientes”, agrega el documento.