Emite Quirino Ordaz histórico Cuarto Informe de Gobierno de manera virtual por la pandemia de Covid-19

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel destacó en su informe el gobierno obras públicas, hidráulicas, educativas y acciones contra el Covid-19, en un informe televisado y emitido a través de las redes sociales oficiales del mandatario para no llevar a cabo evento presencial

Karen Bravo

En un hecho histórico consecuencia de la pandemia de Covid-19 en Gobernador Quirino Ordaz Coppel emitió su Cuarto Informe de Gobierno a través de televisoras locales y las redes sociales oficiales del mandatario estatal.

Ordaz Coppel inició su mensaje con una pregunta ciudadana sobre las acciones que implementó el Gobierno del Estado durante la pandemia de coronavirus, el mandatario estatal presumió la construcción de los hospitales generales en Mazatlán y Culiacán, el Hospital Pediátrico de Sinaloa y el Centro de Salud en Culiacán.

Explicó que al inicio de la pandemia Sinaloa contaba con 73 camas hospitalarias para la atención de pancientes y en el transcurso de los meses fue ampliado a mil 420. Además fueron instaladas áreas Covid aledañas a los hospitales.

Aunado a la ampliación de las áreas de atención hospitalaria, fue inaugurado el Call Center Covid en el que han atendido 77 mil pacientes, expuso Ordaz Coppel.

“Nuestro sistema de salud está mucho muy deficiente, mucho muy débil. Hoy tenemos un sistema más fortalecido, falta mucho por hacer pero gracias a toda esta inversión que se ha hecho en el sector salud tenemos una mejor capacidad de atención y de respuesta a las y los sinaloenses”, expresó.

Los números están estables, afirmó, excepto Culiacán porque tiene mayor exposición, la ocupación hospitalaria es de 24 por ciento y son registrados diariamente menos de 100 casos de coronavirus. Exhortó a la población a tener cuidado en las fieestas desembrinas.

“El riesgo es que se active una cadena de contagios y pudiese haber un rebrote que nadie lo deseamos”, enfatizó.

Para la activación económica durante la pandemia, el Gobernador explicó que fueron implementados apoyos para Redfosin y créditos a empresarios.

Quirino Ordaz Coppel destacó en educación acciones políticas, de infraestructura y obra pública. Informó sobre la declaratoria de autonomía de la Universidad Autónoma de Occidente, además de la donación de seis hectáreas de terreno para la Universidad Autónoma de Sinaloa; y la rehabilitación de mil 600 escuelas.

Además de que fue sostenido el programa de uniformes y útiles escolares pese a la pandemia de Covid-19, con una inversión de 400 millones de pesos, comentó.

En infraestructura deportiva, acentuó la iluminación de centro de barrio, la construcción de la pista de atletismo en Culiacán, el techado de una alberca olímpica en Mazatlán, la remodelación de los estadios de beisbol, el de futbol y la construcción de “El Kraken” en el puerto.

“Hoy los sinaloenses somos sede de la primera división. Construimos un nuevo estadio de futbol que es orgullo nacional, eso nos está dando una presencia permanente y proyección a nivel nacional e internacional. Ese es el cambio de estigma que Sinaloa necesita”, comentó.

La atención de personas con discapacidad fue reforzada con la construcción de centros de atención a pacientes con autismo, debilidad visual, ceguera, de rehabilitación física y educación especial. También el descuento del 50 por ciento en la tarifa de transporte público, y la instalación de rampas en el Palacio de Gobierno. El DIF Sinaloa incluyón consultas de salud mental.

Durante la administración han invertido 20 mil millones de pesos en obras públicas sin generar deuda, presumió Ordaz Coppel.

Han llevado a cabo obras hidráulicas en ampliación de canales, revestimiento de drenes y arroyos en diversos municipios de la entidad. En Culiacán destacó las acciones en el sector Humaya, el arroyo del Piojo y el colector Universo, pero también fueron ampliados en Salvador Alvarado, Ahome, Guasave y Mazatlán.

“Es una prioridad en mi gobierno el estar trabajando en el abasto de agua potable como es el acueducto Miravalles, es una inversión de 800 millones de pesos que traerá agua potable desde la presa Picachos y que permitirá resolver el abasto de agua de Mazatlán por los próximos 20 años”, expresó.

La obra pública incluyó la pavimentación con concreto hidráulico de mil 500 calles, el reencarpetado 4 millones de metros cúbicos, la ampliacón de la carretera a Imala en Culiacán, la remodelación del bulevar Rolando Arjona, la construcción de la carretera Guasave-Las Glorias, carretera Bellavista, la que conectará la maxipista y Ceuta, y en Mazatlán las carreteras a la Isla de la Piedra, al Quelite y al Habal.

“Estas grandes obras le darán una mayor fortaleza en la comunicación, movilidad y conectividad a nuestro estado”, comentó.

Quirino reiteró la inversión en seguridad para la construcción de la base militar El Sauz ubicada a 13 kilómetros de Culiacán la cual opera actualmente también al servicio de la Guardia Nacional.

Destacó la adquisición de 500 patrullas para las policías y cámaras de videovigilancia que operan en todo el estado.

Para concluir su mensaje, el Gobernador admitió que el año fue muy complicado por la pandemia.

“Seguiremos en esa ruta frente a las limitaciones presupuestales porque no hay obstáculo que no se pueda superar. Siempre vemos el cómo sí y siempre mirando hacia delante, nadie nos para y nadie hará por nosotros los sinaloenses lo que los sinaloenses no hagamos por nosotros mismos”, expresó.

“Muchas gracias por todo tu apoyo, por todo tu respaldo por seguir siempre poniendo a Sinaloa en alto”, concluyó el mandatario estatal.