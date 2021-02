Emma Coronel se declarará no culpable de narcotráfico; sus abogados serán los mismos del Chapo

Carlos Álvarez

23/02/2021 | 08:04 AM

Emma Coronel Aispuro, esposa del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias el "Chapo”, ex líder del Cártel de Sinaloa, quien fue arrestada ayer lunes en Virginia, Estados Unidos, se declarará no culpable este martes de los cargos de tráfico de drogas internacional que se le imputan.

Así lo confirmó un abogado a la agencia francesa Agence France-Presse (AFP). Por su parte, la abogada Mariel Colón Miró, agregó en diversas entrevistas, que el proceso que ahora deberá seguir Coronel Aispuro comienza con su presentación ante un juez, donde le serán leídas las acusaciones en su contra.

"Sin embargo, hasta las 20:00 horas de este lunes 22 de febrero (tiempo de México), la defensora no sabía de la agenda de [la Corte Federal del] Distrito de Columbia en Washington, pero previó que la comparecencia sería por la tarde", señaló el medio digital Infobae.

Por otra parte, la litigante -quien será una de las defensoras de la esposa del Chapo, junto a Jeffrey Lichtman- descartó viajar antes de la comparecencia, de Nueva York a Washington, y comentó que atendería el caso a distancia, para después decidir si debía trasladarse físicamente hasta donde se encuentra su clienta.

La ex reina de belleza, y madre de las dos hijas mellizas de Guzmán Loera, nacidas hace nueve años en los Estados Unidos, fue detenida ayer lunes 22 de febrero, en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en el estado de Virginia, cerca de la capital estadounidense.

Coronel Aispuro -quien nació en California, EE.UU., en 1989- tiene programada hacer su comparecencia inicial este martes 23 de febrero, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, a través de una videoconferencia.

“Según documentos judiciales, Aispuro está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a los Estados Unidos”, señaló el Departamento de Justicia de EE.UU., en un comunicado.

"Además, se alega que Coronel Aispuro conspiró con otros para ayudar a Guzmán [Loera] en su escape de la prisión de El Altiplano, el 11 de julio de 2015, ubicada en Almoloya de Juárez, México”, indicó el mismo Departamento de Justicia estadounidense.

“Después de que Guzmán fue arrestado nuevamente en México en enero de 2016, se alega que Coronel Aispuro se involucró en la planificación de otra fuga de prisión con otros antes de la extradición de Guzmán a los Estados Unidos en enero de 2017”, agregó el Gobierno de EE.UU.

“Coronel Aispuro está acusada en una denuncia penal de un cargo de conspiración para distribuir un kilo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, mil kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas por importación ilegal a los EE.UU.”, abundó el Departamento de Justicia.

“El Secretario de Justicia Auxiliar Interino Nicholas L. McQuaid de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y el Subdirector a Cargo Steven D’Antuono de la Oficina de Campo en Washington del FBI hicieron el anuncio. La Oficina de Campo en Washington del FBI está investigando el caso”, indicó el comunicado.

“El subjefe interino Anthony Nardozzi y la abogada litigante Kate Wagner de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia están procesando el caso. Una denuncia penal es simplemente una acusación y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia”, finalizó el Gobierno estadounidense.

El 19 de noviembre del 2019, Coronel Aispuro, afirmó que no podía hacer nada por su esposo, ya que, según ella, la sentencia que las autoridades de Estados Unidos le dictaron fue inapelable. Además, la mujer indicó que antes de que el "Chapo” fuera capturado, tenía proyectos en marcha, como el lanzamiento de una marca de ropa con el nombre del capo sinaloense.

“La mayor parte del tiempo trato de ser positiva y no engancharme en lo que ya pasó, ya no podemos hacer nada por él”, comentó durante su participación en el “reality show” televisivo Cartel Crew, producido por la cadena de paga estadounidense VH1.

“Estoy muy emocionada de empezar este proyecto porque fue una idea que tuvimos cuando todavía estaba libre, estoy tratando de hacer lo que él quería”, abundó la esposa del ex líder del Cártel de Sinaloa, quien también lamentó que las personas la juzguen sin conocerla ya que, dijo, a pesar de la polémica que rodea su vida, ella se considera una mujer normal.

“A veces quieres hacer lo que ves que hacen todos a tu alrededor. Yo me considero una mujer normal y me pasa mucho que las personas me juzgan sin conocerme y muchos empiezan a atacarte y entonces dices ‘no puedo hacer esto’”, indicó Coronel Aispuro.

La esposa del "Chapo” participó en el séptimo episodio del “reality show”, conducido por Michael Blanco, hijo de Ana Griselda Blanco Restrepo, alias “La Madrina de la Cocaína”, una narcotraficante colombiana, cabecilla del Cartel de Medellín. El programa de televisión fue estrenado en estrenado en enero del 2019, y narra las historias de familiares y personas cercanas a capos del narcotráfico.

Guzmán Loera fue condenado el 17 de julio del 2019, por el juez federal estadounidense Brian M. Cogan, en la sala 8D de la Corte del Distrito Este de Nueva York, a una cadena perpetua y el pago de 12 mil 166 millones 191 mil 704 dólares.

Mientras que por el cargo de portación de arma, el "Chapo” fue sentenciado a 30 años de prisión más, aunado a que por el delito de lavado de dinero, al capo sinaloense le dieron 240 meses de cárcel, estos últimos concurrentes.

Después de escuchar la sentencia dictada por el juez federal, el narcotraficante mexicano saludó a la distancia a su familia y se puso la mano en el pecho. el "Chapo”, de 64 años de edad, intercambiaba miradas, sonrisas, y hasta besos lejanos, con su esposa Coronel Aispuro, presente en la Sala 8D de la Corte neoyorquina.

El capo sinaloense fue trasladado a mediados de julio del 2019, del Centro Correccional Metropolitano (MMC, por sus siglas en inglés), en Nueva York -cárcel en la que estuvo recluido desde que fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero del 2017-, a la prisión de máxima seguridad Florence ADMAX, en Colorado.

LA ORDEN DE ARRESTO SE BASA EN UNA CARTA

Según una declaración jurada presentada el pasado miércoles 17 de febrero para obtener la orden de arresto ejecutada contra Coronel Aispuro, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) tiene en su poder una presunta carta de Guzmán Loera, en la que negocia con un socio el tráfico de heroína.

"Respecto a 'Cleto' dile que aumente la producción para que rinda. Salúdame a 'Cleto'. Dile que por favor me eche una mano, para que la primera venta sea de mi parte [...] porque tengo muchos gastos aquí", dice la presunta carta de Guzmán Loera a Coronel Aispuro, citada por Eric McGuire, agente del FBI.

Sin que exista una fecha precisa, la carta habría sido redactada por Guzmán Loera en alguno de los periodos que pasó recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1. -ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México- entre 2014 y 2017, periodo que estuvo interrumpido por su fuga en julio de 2015.

Según declaración del agente McGuire, la carta sería prueba de que Coronel Aispuro estaba al tanto de las operaciones de narcotráfico que Guzmán Loera coordinaba aún desde El Altiplano, ya que ella habría recibido el dinero de la venta de cinco kilogramos de heroína.

"Sé por mi investigación que 'Cleto' y el Testigo Cooperador Uno proporcionaron a Coronel [Aispuro] ganancias por la venta de drogas de más de 5 kilogramos de heroína", explica el agente McGuire, del FBI, en la misma declaración jurada presentada contra la esposa de Guzmán Loera.

En el mismo documento de 12 páginas de extensión, el agente estadounidense declara que 'Cleto' sería un asociado de Guzmán Loera en el contrabando de drogas con base en Durango, pero omite el nombre completo de dicho personaje, así como del Testigo Cooperador Uno.

Basada siempre en un sólo cargo por conspiración de narcotráfico en algún momento entre 2014 y enero de 2017, la declaración jurada del agente McGuire, deja en claro que Coronel Aispuro conocía muy bien desde al menos 2007, las actividades de tráfico de su esposo, jefe del Cártel de Sinaloa, "el cártel más prolífico de México", dice.

"Coronel [Aispuro] conocía que las ganancias de la droga que ella manejaba durante su matrimonio con Guzmán se derivaban de estos envíos. Además, de 2012 a 2014, Coronel [Aispuro] transmitió mensajes a nombre de Guzmán para promover las actividades del narcotráfico", apuntó McGuire.

Sin que esté acusada por otros cargos, la declaración jurada del agente del FBI deja claro también que, basándose en los testimonios del Testigo Cooperador Uno, Coronel Aispuro estuvo directamente involucrada en planear el escape de Guzmán Loera, por un túnel, del penal del CEFERESO No.1, en 2015.

"Según el Testigo Cooperador Uno, Coronel [Aispuro] se reunió con él y le pidió ayuda para la fuga de Guzmán de la prisión del Altiplano. El Testigo Colaborador Uno accedió a ayudar. Posteriormente, Coronel [Aispuro] se reunió con el Testigo Cooperador Uno, Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín y les comunicó las instrucciones de Guzmán sobre el plan de fuga", dice McGuire.

En su declaración jurada, el agente del FBI no establece el nombre del Testigo Cooperador Uno, pero durante el juicio en Nueva York en 2019 contra Guzmán Loera uno de sus principales socios, Dámaso López Núñez, alias "El Licenciado", había ya mencionado que Coronel Aispuro conocía del plan de fuga.