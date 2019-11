Emmett Soto Grave dice que aún no piensa en la reelección, pero no la descarta

El Alcalde de Escuinapa se autocalifica con un 9 en su gestión como Presidente Municipal

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ El Alcalde Emmett Soto Grave manifestó que aún no piensa en si se reelegirá, aunque considera que quién gobierna bien lo debe hacer y señaló que en una auto calificación como Presidente Municipal se calificaría con un 9.

“En la escuela me sacaba puros dieces, no es cierto también tenía nueves, ochos, pero como Presidente me califico con un nueve para no pecar de abusivo”, dijo el primer edil.

Manifestó que, pese a que ha tenido un presupuesto menor al de alcaldes anteriores, debido a la crisis en que encontró las dependencias el Gobierno Federal y los recursos no han fluido.

Pero al municipio considera que pese a todas las condiciones que se tienen les ha ido bien, se ha avanzado y se ha trabajado, han llegado los apoyos, manifestó.

“Quien haga bien su trabajo puede hacerlo, deben ser autocrítico, si han hecho mal las cosas no se deben ni alborotar”, dijo.

A un año de gobierno, en un autocrítica considera que las cosas se han hecho bien, se ha batallado con los recursos, pero los apoyos que se han gestionado han llegado, pese a que son el segundo municipio del estado con el peor FAIS pues apenas se tienen 25 millones de pesos para aplicar, pero están buscando que este se incremente de 30 a 35 millones de pesos.

Preciso que, aunque ha habido crisis económica desde que asumió el cargo las cosas se han hecho bien, insistió, eso es lo que se debe valorar y es lo que los grupos “facciosos” que pretenden desestabilizar los gobiernos, como ex alcaldes que buscan dañar.

Indicó que eso le ocurrió al Presidente Boliviano Evo Morales, pese a que hizo crecer la economía del país, que abatió la pobreza y que se mejoró el país, los grupos facciosos desestabilizaron su gobierno y hoy está exiliado aunque su periodo de gobierno terminaba en enero de 2020.