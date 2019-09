Emmy 2019 Ya tiene ganadores

La ceremonia de entrega de estatuillas a lo mejor de la televisión estadounidense se celebra en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, aùn faltan las principales categorìas

Noroeste / Redacción

La edición 71 de los premios Emmy, para reconocer a lo mejor de la televisión estadounidense, se celebra en el Microsoft Theatre de Los Angeles. Al igual que los últimos Oscar, la ceremonia no tiene un conductor a cargo, esto para agilizar la transmisión y aprovechar el tiempo para homenajear a los programas homenajeados que ya llegaron a su fin.

Con 32 nominaciones, Game of Thrones se perfila como la gran favorita de los Emmy. La producción de fantasía épica de HBO ya es la más premiada de la historia de estos reconocimientos con 47 estatuillas, y es la última oportunidad en la que será galardonada, debido a que ya se despidió de sus espectadores.La primera estatuilla se la dio Peter Dinklage , quien recibiò el Premio Emmy a Mejor Actor de Reparto de Drama. Game of Thrones se enfrenta por el Emmy a la mejor serie dramática a Killing Eve, Better Call Saul, Bodyguard, Ozark, Pose, Succession y This is us.

A continuación, la lista parcial de ganadores de los premios Emmy 2019.

Mejor actor de reparto en drama

Peter Dinklage, Game of Thrones – GANADOR

Mejor actriz de reparto en drama

Julia Garner, Ozark – GANADORA

Actriz principal de comedia

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag – GANADORA

Mejor actor secundario en comedia

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel – GANADOR

Mejor actriz secundaria en comedia

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel – GANADORA

Mejor miniserie

Chernobyl (HBO) – GANADOR

Mejor actor principal de miniserie

Jharrel Jerome, When They See Us – GANADOR

Mejor actriz principal de miniserie

Michelle Williams, Fosse/Verdon – GANADORA

Mejor actriz de reparto en miniserie

Patricia Arquette, The Act – GANADORA

Mejor actor de reparto en miniserie

Ben Whishaw, A Very English Scandal – GANADOR

Mejor filme de televisión

Black Mirror: Bandersnatch (Netflix) – GANADOR

Mejor reality

RuPaul's Drag Race – GANADOR

Programas de variedades y talk-show

Last Week Tonight (HBO)

Programa de variedades con sketch

Saturday Night Live (NBC) – GANADOR

Mejor dirección – Programa de variedades

Saturday Night Live, Host: Adam Sandler, NBC (Don Roy King)

Mejor guión para un programa de variedades

Last Week Tonight With John Oliver – GANADOR

Mejor dirección – Serie limitada, película o especial

Chernobyl – Johan Renck – GANADOR

Mejor guión – Drama

Succession (Nobody Is Ever Missing) – Jesse Armstrong

Mejor guión – Serie limitada, película o especial

Chernobyl – Craig Mazin

Mejor guión – Comedia

Fleabag – Phoebe Waller-Bridge