BALONCESTO

Emociona a LeBron James nuevo inicio con los Lakers de Los Ángeles

El considero mejor jugador de la historia del baloncesto iniciará este martes su primera pretemporada con el club californiano

Noroeste / Redacción

Tras una larga travesía por el desierto, los Lakers de Los Ángeles vuelven a sonreír esta temporada, que arrancó este lunes con el tradicional día de medios en el que el protagonista fue el estelar LeBron James, en su primer año con la casaca dorada del cuadro californiano.

"Mañana (martes) va a ser como el primer día de escuela para mí. Por un lado sabes lo que te espera pero por otro es todo nuevo", señaló ante los medios sobre el inicio de los entrenamientos.

"La oportunidad es increíble, para el equipo, para la organización. Me encanta esta época del año. Hoy se siente como cuando eres un niño, el día antes de Navidad, no puedes dormir... Así se siente. No puedo esperar para empezar los entrenamientos mañana", apuntó por su parte su entrenador, Luke Walton.

Tras tocar fondo en la campaña 2015-2016, con un récord de 17-65 y la retirada del legendario Kobe Bryant, el equipo angelino tuvo que aprender a reinventarse a través del Draft pero, tras tres campañas penando en la cola de la Conferencia Oeste, el equipo dio un golpe de timón, convirtiendo el futuro en presente con la contratación en la agencia libre del considerado mejor jugador del planeta.

"Es muy emocionante para mí formar parte de algo tan especial. Estoy muy contento de estar aquí hoy", explicó con una sonrisa James, que selló un contrato de 154 millones de dólares repartidos en cuatro temporadas.