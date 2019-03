Emotivo mensaje dedica Emiliano Zurita a su mamÃ¡ Christian Bach en Instagram

Emotivo mensaje dedica Emiliano Zurita a su mamá Christian Bach en Instagram

Desde que se dio a conocer la noticia de la muerte de la actriz, la familia se mantuvo alejada de los medios

Noroeste / Redacción

Emiliano Zurita, el más pequeño de la familia Zurita-Bach, publicó un emotivo mensaje a través de cuenta oficial de Instagram donde expresa el cariño y el amor hacia su madre Christian Bach.

"No hay nada mejor en este mundo que la mirada que me das. Parece imposible que tus ojos carguen con ellos tanto amor y tanta felicidad. Es casi absurdo que en ese breve momento pueda ver toda mi vida reflejada y lo único que me provoca es sonreír. Sonrío por qué no pasa desapercibida la alegría que me rodea.", escribe Emiliano Zurita.

Esta es la primera vez que Emiliano Zurita publica algo en relación a su mamá, ya que desde el 22 de febrero del 2019 no había publicado nada en las redes sociales. De igual forma compartió siete fotografías en donde se puede ver a Christian Bach, Humberto Zurita y su hermano Sebastián Zurita, de acuerdo a infobae.com.

"No importa las circunstancias, la vida es un regalo que hay que celebrar y disfrutar. No hay nada más importante que el amor y la felicidad y nosotros tenemos la suerte de poder llamarlos familia", expresó Emiliano Zurita.

Desde que se dio a conocer la noticia de la muerte de Christian Bach, la familia se mantuvo alejada de los medios. Humberto Zurita fue quien publicó una foto e informó de la muerte de su esposa el 1 de marzo.

En el comunicado que envió la familia se confirmó que desde el 26 de febrero falleció la actriz debido a un paro respiratorio y se explicó que conforme a su voluntad se guardaban los asuntos familiares y personales, aunque la noticia la comparten por su trabajo de actriz y de figura pública.

Humberto Zurita compartió unos días después, de informarle a la prensa sobre la muerte de su esposa, mensajes a través de Instagram stories dedicados a quien fuera su esposa desde 1986.

"Verdaderamente sentimos el amor y respeto que siempre rodeó a Christian... Reciban nuestro agradecimiento por su amor y respeto a mi familia", fue uno de los mensajes que escribió Humberto Zurita.

El sábado pasado fue la primera vez que publicó Sebastián Zurita una foto de su mamá, junto con un conmovedor mensaje.

"La mujer perfecta. "Perhaps they are not stars, but rather openings in heaven where the love of our lost ones pours through and shines down upon us to let us know they are happy." Te amamos", escribió Sebastián Zurita.