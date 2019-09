FUTBOL

Emotivo recibimiento a Diego Armando Maradona en su presentación como DT de Gimnasia y Esgrima La Plata

'El Pelusa' fue recibido como auténtico héore por los aficionados de 'El Lobo', en Argentina

Noroeste / Redacción

El fútbol le da una nueva oportunidad a Diego Maradona. Tras varias experiencias fallidas como técnico, el exastro argentino asumirá el domingo el mando de Gimnasia La Plata, club que decidió encomendarse a sus manos para evitar el traumático descenso a la segunda división de Argentina.

Maradona, de 58 años, será presentado oficialmente en el estadio Juan Carmelo Zerillo de esta ciudad al sur de la capital argentina. Dirigirá una práctica abierta para socios por la tarde, antes de ofrecer una conferencia de prensa en un hotel cercano.

O mamá mamá mamá O mamá mamá mamá Sabes por qué me late el corazón? Vi a Maradona Vi a Maradona Mamá, estoy enamorado. 🔟🐺🎶 ¡Hola, @sscnapoli te robamos un ratito la canción! 💙 pic.twitter.com/xIcqtHRLzh — GIMNASIA 🐺 (@gimnasiaoficial) September 8, 2019

Los fanáticos del Lobo preparaban una “misa maradoniana” para recibir a quien muchos argentinos consideran su máximo dios pagano, pese a los muchos sinsabores que marcaron su vida deportiva y personal.

“Es algo único, mirá lo que es esto”, dijo Paula Ledesma a The Associated Press mientras aguardaba por entrar al estadio junto a su marido y dos hijos. “Yo fanática de Maradona no soy, lo respeto. Si nos vamos al descenso, no importa. Siempre salimos. Ojalá nos salve. Pero eso también está en manos de los jugadores”.

La llegada de Maradona levantó el ánimo de este modesto club que nunca en su historia ha ganado un título de liga profesional y que últimamente ha estado penando en el fondo de la tabla de posiciones.

Leonardo Pajón, vestido con la casaca blanca y azul del Lobo, indicó que vive un sueño imposible: su ídolo Maradona representando el club de sus amores. En señal de agradecimiento, se tatuó una imagen del “Diez” en la cabeza hace dos días.

“Es algo mágico. Nunca lo imaginé, lo amo a Maradona. Le tengo fe, nos va a levantar, le tengo una fe terrible”, enfatizó.

El excapitán del seleccionado argentino que conquistó la Copa del Mundo 1986 firmó un contrato por un año, con una cláusula de salida en diciembre. No trascendieron las cifras.