Emotivo y electrizante, el homenaje a Chris Cornell

El concierto ayudó a recaudar fondos para la Fundación de Chris y Vickey Cornell; participan integrantes de Metallica, Foo Fighters, Miley Cyrus, entre otros

Noroeste / Redacción

LOS ÁNGELES._ Miembros de bandas como Metallica y Foo Fighters dieron actuaciones electrizantes y familiares pronunciaron discursos emotivos en memoria del difunto Chris Cornell.

La viuda de Cornell, Vickey, tuvo al principio dificultades para hablar cuando subió al escenario, pero tras recomponerse agradeció a todos por su apoyo y habló del legado de su marido en un concierto en su honor titulado "I Am the Highway: A Tribute to Chris Cornell” el miércoles por la noche en The Forum en Inglewood, California.

Cornell murió a los 52 años en mayo del 2017. Su deceso fue declarado un suicidio, citó eldiariodecoahuila.

"Chris vive, es un músico inmortal cuya pasión por ayudar a otros sigue viva”, dijo Vickey Cornell, quien fue acompañada al escenario por el actor Josh Brolin.

El concierto ayudó a recaudar fondos para la Fundación de Chris y Vickey Cornell y la Fundación para la Investigación Médica de la Epidermólisis Bullosa.

Cornell fue un líder del movimiento grunge con la banda de Seattle Soundgarden, con la que tuvo sus primeros éxitos, pero también se destacó con proyectos como Audioslave y Temple of the Dog, así como con sus discos en solitario.

"Este evento resalta su contribución a la historia de la música a través de géneros y generaciones”, dijo su esposa. "Todos sabemos cómo la música puede cambiarnos. Pero Chris hizo algo más extraordinario: cambió la música... Ese legado e influencia perdurarán por generaciones”.

Miley Cyrus dijo sentirse honrada de participar en el homenaje a Chris Cornell.

SIEMPRE VIVIRÁ

Jimmy Kimmel fungió como anfitrión del concierto de cinco horas que llevó al público en un recorrido por la carrera de Cornell, con interpretaciones de miembros de sus antiguas bandas Soundgarden y Audioslave.

Entre las estrellas participantes estuvieron Miley Cyrus, Adam Levine, Brandi Carlile, Miguel, Chris Stapleton, Ryan Adams y Temple of the Dog.

"Te extrañamos, Chris”, dijo Cyrus, quien interpretó "Two Drink Minimum” y más tarde "Say Hello 2 Heaven”, una canción de Temple of the Dog escrita por Cornell.

La cantante lució una chaqueta con una imagen del rockero.

"Me siento honrada de estar hoy aquí”, expresó.