Empezamos bien y paulatinamente nos ganaron terreno: Tuca

Noroeste / Redacción

CÓRDOBA._ La Selección Nacional de México cayó este día de visita, ante su similar de Argentina por marcador de 2-0, en el primero de los dos cotejos que sostendrá ante la albiceleste en territorio sudamericano.

Al término del cotejo, el estratega nacional, Ricardo “Tuca” Ferretti, ofreció conferencia de prensa en las instalaciones del estadio Mario Alberto Kempes.

El director técnico se refirió a la clara oportunidad que tuvo el conjunto mexicano para irse arriba en el marcador, al principio del duelo ante los argentinos.

“El equipo inicia bien y esta oportunidad, el que la tiene es Marco Fabián y es un jugador que participa en la Bundesliga. En ciertos partidos con ciertas selecciones si tú tienes una oportunidad y no eres efectivo, te puede costar muy caro. Empezamos bien y paulatinamente nos ganaron terreno y yo ya quería que se acabara el primer tiempo, pero nos anotan a balón parado, que denota falta de entrenamientos y trabajo. El segundo lapso es más parejo y nos anotan cuando hay un jugador fuera; ellos aprovechan con una buena jugada.

“En general si no eres efectivo, estás tomando un riesgo muy grande de perder el partido, como sucedió. La experiencia les sirve a todos, hay siete que juegan fuera, pero más a los que vienen en sus primeras convocatorias”.

El Timonel Tricolor señaló que fueron rebasados futbolísticamente y en lo que se debe trabajar para el próximo duelo ante los sudamericanos.

“En el primer tiempo nos superaron, para el segundo lapso buscamos controlar la posesión del balón, se volvió muy ríspido, pero en el arranque, a partir del 15’, ellos dominan y en el complemento muy parejo.

“Debemos de replantear ciertas cosas, así como ellos lo harán. Hay que darle oportunidad a otros jugadores y creo que tendremos un partido distinto al de hoy”.

Por último, Ferretti manifestó que el segundo duelo ante los sudamericanos será el último al mando del conjunto mexicano, y que quien lo suceda, tendrá todo su apoyo en todos los aspectos:

“Ya sabían que ya me iba terminando el partido del martes. No me gusta hablar de suposiciones, quien llegue a tomar las riendas de la SNM, de mi parte, lo que necesite, del equipo que yo dirija, lo de mi persona, si le interesa, estoy en la mejor disposición, con quien sea, mi postura será siempre la misma.

“Yo el martes termino mi compromiso son la SNM, la Federación Mexicana de Futbol estará contratando un nuevo director técnico en mi lugar. Cuando alguien esté firmado, ya emitiré una opinión; quien sea, contará con mi apoyo incondicional”, concluyó.

(Con información de FMF)