Empezar con el equipo era mi primera meta: Julio César Urías

El culichi será este lunes el abridor de los Dodgers ante Gigantes

Noroeste / Redacción

Luego de una gran pretemporada con los Dodgers de Los Ángeles, el culichi Julio Cesar Urías se ganó por primera ocasión un lugar en la rotación abridora desde el inicio de la campaña de Grandes Ligas 2019, y está listo para salir a la acción este lunes ante los Gigantes de San Francisco.

En entrenamiento primaveral tuvo récord de 2-0 con 1.72 de efectividad y 15 ponches, luego de trabajar 15.2 entradas en seis apariciones. En su última salida lanzó cuatro entradas perfectas y otorgó el mismo número de ponches.

Urías comentó que para lograr estos números y conseguir la oportunidad se preparó desde antes del spring training, ya que su principal objetivo era empezar la temporada con el equipo.

“Me enfoqué mucho en mi preparación para llegar lo más fuerte posible a spring training y dar una buena cara y hacer el mejor trabajo posible para empezar la temporada con Dodgers, que era mi primera meta; gracias a Dios que se cumplió, que pude hacer el equipo. Contento por eso y a estar preparado para mi primer juego”, expresó.

Agregó que espera permanecer saludable toda la temporada y que a su equipo le vaya bien para aparecer una vez más en postemporada, y a la postre jugar otra Serie Mundial.

“Es una temporada larga, cuando no has jugado toda la temporada es muy difícil estar saludable de principio a fin una temporada de seis meses. Quiero llegar fuerte y preparado para una postemporada, obviamente este equipo está preparado para eso y, ¿por qué no?, la tercera Serie Mundial y que la tercera sea la vencida”, comentó.

Este lunes, Urías tendrá su primer compromiso ante Drew Pomeranz, en punto de las 19:10 horas.

