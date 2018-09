Empieza Morena trÃ¡mites para entrega-recepciÃ³n del Congreso

Empieza Morena trámites para entrega-recepción del Congreso

La próxima coordinadora de Morena en el Poder Legislativo dijo que ya se reunió con el Presidente de la Junta de Coordinación Política y el Secretario General del Congreso

Claudia Beltrán

Una comisión de enlace nombrará Morena para la entrega-recepción del Congreso del Estado, dijo Graciela Domínguez Nava.

La próxima coordinadora de Morena en el Poder Legislativo mencionó que este miércoles se reunió con Víctor Godoy Angulo, presidente de la Junta de Coordinación Política y con el secretario Simón Betancourt Gómez.

"En lo personal ya me entrevisté con el Presidente de Jucopo y Secretario General y establecimos algunos mecanismos para la próxima semana, vamos a esperar que ellos nos hagan la propuesta de día y hora para iniciar formalmente con el proceso", dijo.

Nombrará una comisión de enlace para que recepcione la información de las áreas directivas del Congreso, prosiguió.

En este caso, explicó, es conocimiento de la información que se maneja en este Poder.

"No es una entrega total porque las áreas siguen trabajando, recordemos que los nombramientos de direcciones lo establece la Ley Orgánica, que será en el Pleno", recalcó.

Domínguez Nava indicó tendrá información referente a estados financieros del Congreso, así como número de trabajadores, qué tipo de contrato tienen, bienes inmuebles, parque vehicular.

Necesitan todos los elementos para ir preparando decisiones, añadió.

"Vamos a pedir información detallada, ahorita el único referente es la información publicada en la web, pero es información que no está detallada", dijo.

Y para tomar decisiones, que hoy Morena tendrá esa responsabilidad, requerirá información más específica, añadió.

La próxima semana todos los diputados de Morena acudirán al Congreso para realizar trámites administrativos, indicó.

Entre la información que presentarán al Congreso, está el currículum vitae con firma, en donde incluirán nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil y nombre del cónyuge, así como fecha de nacimiento.

Grados académicos, números de teléfonos y correo electrónico, más de la información que deberán presentar los legisladores.

Llevarán copia de constancia de mayoría o asignación, original del acta de nacimiento, copia del registro federal de causantes, original del comprobante de domicilio, copia de credencial de elector y copia de CURP.

Sin definir nombres para

Secretaría General de Congreso

Morena no ha definido el nombre de quién estará al frente de la Secretaría General del Congreso, dijo Graciela Domínguez Nava.

"Nada en ese sentido, nosotros aún no tomamos una definción... no hay nada al respecto, no sé de dónde surieron esas opiniones", expresó.