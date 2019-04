Emplazamiento a huelga es porque Alcalde destapÃ³ la cloaca en el Stasac: Colegio de Abogados

STASAC

Emplazamiento a huelga es porque Alcalde destapó la cloaca en el Stasac: Colegio de Abogados

Francisco Villarreal Gastélum opinó que de acuerdo a lo que ha visto en los medios de comunicación, el Ayuntamiento tiene las de ganar en el conflicto que tiene con el Stasac

Antonio Olazábal

El emplazamiento a huelga que hizo el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán es debido a que Jesús Estrada Ferreiro cree destapó la cloaca dentro del Stasac, opinó Francisco Villarreal Gastélum.

El Presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa no ve una disputa partidista en este conflicto entre el Ayuntamiento y el Sindicato, ya que este último tiene una estructura priista, partido al que pertenece David Alarid Rodríguez, líder del Stasac.

Villarreal Gastélum ve más una exigencia de Jesús Estrada Ferreiro a transparentar los recursos que se le dan al sindicato, luego de que éste pidiera 6 millones de pesos anuales que el morenista no ve que lo justifique.

"Es la costumbre del sindicato para entrar en un dilema de conflicto para efecto de presionar a la administración municipal, para conseguir lo que quieren, que viene siendo lo que son supuestos beneficios a los trabajadores, pero no van con la realidad que ve Estrada Ferreiro", explicó el abogado.

"Si fuera más de carácter partidista, sería más visceral lo que es la lucha, yo creo que el Presidente Municipal cree que está destapando la cloaca como él lo comenta, en el sentido de que los recursos que se otorgan, que se dan al sindicato, pues no son transparentes, es lo que manifiesta el Presidente Municipal", agregó.

Estrada Ferreiro al ver poca transparencia en el sindicato, hizo pública su intención de realizar una auditoría al Stasac el pasado viernes, después de ello el sindicato manifestó su intención de irse a huelga el próximo 13 de mayo.

Será el Tribunal Municipal de lo Contencioso quien determinará si procede la petición de huelga del sindicato o no, para Villarreal Gastélum el Ayuntamiento tiene todas las de ganar, ya que no está pidiendo nada fuera de la ley al Stasac.

"No considero, desde mi punto de vista, a lo que se ha visto, que tenga procedencia la huelga, pero obviamente nosotros no mandamos, es el sindicato, lo que es la Junta Local, quienes en un momento determinado darán el planteamiento legal para la procedencia o improcedencia de la huelga", mencionó.

El abogado citó el tema de la prima de jubilación a los trabajadores del municipio, misma que el Ayuntamiento ha manifestado no puede subsanar el 100 por ciento de lo que se les debe de dar. Villarreal Gastélum explicó que no está fuera de la ley darles el 70 por ciento de lo que se les debería de dar, ya que no se está obligando al trabajador aceptarla, por lo que no ve que este tema sea motivo de huelga.

"Tampoco está fuera de la ley, sí está dentro de la ley, no le está robando a los trabajadores, él está haciendo una propuesta porque como tú como trabajador demandas un 100 por ciento, y el patrón te ofrece un porcentaje y tú dices, pues lo acepto, es legal, no te obliga hacerlo", detalló.