Empleado de Comuna de Escuinapa denuncia que no le han pagado en tres semanas

Señaló que se siente defraudado porque, aunque es personal de confianza, trabajó de manera intensa en la campaña de Morena

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Guadalupe Díaz Lizárraga, quien estaba como Jefe de Parques y Jardines, denunció la falta de pago de tres semanas de salario.

Manifestó que no hay en la Comuna quién resuelva estos problemas, y el Alcalde Emmett Soto Grave ni siquiera lo ha recibido.

“Estuve una semana incapacitado y sí me pagaron, pero cuando regresé a trabajar no sé qué pasó, que ya no me pagaron, tres semanas me tuvieron así, voy y busco al Presidente y ni siquiera me recibe, no da la cara”, dijo el trabajador.

Además de Parques y Jardines, tiene a su cargo ser inspector de Ecología, con un salario semanal de 1 mil 288 pesos, informó, el cual está retenido por causas desconocidas, pues nadie le da una explicación al respecto.

Señaló que se siente defraudado porque, aunque es personal de confianza, trabajó de manera intensa en la campaña de Morena, prestando también su casa para que fungiera como oficina del partido, pero que hoy no ve esos ideales en práctica.

“No vemos que los presidentes de Morena estén funcionando, son cinco, entre ellos el Presidente Soto, trabajé duro y macizo en la campaña, pero ellos no tienen los ideales de Morena”.

Considera que empezó a ser mal tratado después de que extendió la invitación a la celebración del Día del Padre a los trabajadores a su cargo, que son de servicios, lo cual molestó a la directora de Recursos Humanos, Angélica Morales, quien frente a regidores le reclamó el hecho, pero era una fiesta a la que considera también tenían derecho estas personas a las que invitó.

Al respecto, el Oficial Mayor Alberto Rodríguez Guzmán indicó que el trabajador no está despedido, pero fue cambiado al área de Vivero del Ayuntamiento, y al no presentarse a este sitio no se le pagó porque tiene inasistencias.

“Él no está despedido, se le cambió al área de viveros y no se presentó ningún día, por eso no se le pagó, él depende de Obras Públicas, no de Ecología, cuando se presente se le van a pagar los días trabajados”.