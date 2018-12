Empleados de Jumapae no son bandidos, dice líder sindical

El líder del sindicato de la Jumapae comentó que el Alcalde no les ha informado sobre los cambios del área de cobranza de la paramunicipal

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Los empleados de Jumapae no son “bandidos”, señaló el Secretario General del Sindicato de la Jumapae, Julio César Rivera Garibaldi, ante la declaración del Alcalde Emmett Soto Grave de quitarlos del área de cobranza.

“Nos molesta que no se acerque, que no tengan un plan de trabajo pero sí nos acuse de ratas, el personal no maneja dinero, ni un cinco partido por la mitad, no somos bandidos”, recalcó el líder sindical.

Indicó que durante el fin de semana leyó en diversos medios de comunicación y escuchó en la radio local que el Alcalde Emmett Soto Grave, dijo que se quitará a los auxiliares contables sindicalizados para buscar que el dinero alcance y se mejoren las finanzas.

Sin embargo, la aclaración al Alcalde es de que el personal no tiene el manejo económico de los recursos, todos los días se hace corte de caja y se tiene debidamente soportada la información.

Los empleadores se encargan además de revisar facturas, emitirlas, llevar los gastos de la dependencia y de quienes están ahí, sin tocar el dinero de manera física.

“No son los empleados los responsables del dinero, ni de los problemas de la Jumapae, han sido la mala administración de los recursos, dicen que no hay dinero pero que van a contratar gente, no se entiende”.

Dijo que el Sindicato tiene además las plazas de esas áreas y así está estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo, desconoce cómo hará para meter a más personas en esas áreas.

Indicó que hasta el momento ni el Alcalde ni el Gerente la Jumapae Juan Manuel Grave Inda, se han acercado al personal para dialogar, ni para presentar un plan de trabajo que determine cómo trabajarán, sólo han sido declaraciones a medios de comunicación que parecen amenazas.

SIN AGUINALDOS

El Secretario General del Sindicato de la Jumapae Julio César Rivera Garibaldi indicó que aunque tuvieron un paro laboral el 24 de diciembre no se otorgó el aguinaldo.

“Nos dijeron que probablemente a inicios de año se dé el aguinaldo y la quincena pendiente, no sabemos si así será, por lo pronto tuvimos que pedir prestado para los gastos”, dijo.

Las 70 personas de la Jumapae entre activos y jubilados, se quedaron sin aguinaldo y con deudas pues los préstamos son con intereses y sí en enero se les paga tendrán que pagar con extras.