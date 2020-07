Empleados de la Comuna de Escuinapa se inconforman porque no tendrán servicio médico durante dos semanas

Indicaron que, desde el lunes al acudir a buscar atención médica, se encontraron con la puerta del DIF cerrada con candado y el aviso de que no tendrán servicio médico

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Empleados de la Comuna manifestaron su inconformidad pues en plena emergencia por covid-19 dejarán de tener servicio médico durante dos semanas, tampoco podrán facturar medicamento pues hay una política de austeridad.

“No tenemos servicio médico, pero tampoco podemos facturar si vamos a otro lado, que porque no hay dinero y ya no se nos va a pagar eso” dijo uno de los empleados inconformes.

Indicaron que, desde el lunes al acudir a buscar atención médica, se encontraron con la puerta del DIF cerrada con candado y el aviso de que no tendrán servicio médico.

Desconocen si realmente será solo estas dos semanas las que no se tendrá médicos o es una decisión tomada para evitar tener más gastos, en cuanto a medicamentos.

“Somos muchos que no tenemos más servicio médico que este, ellos son el patrón y tienen la responsabilidad de darnos esa atención en salud, no pueden decir que no pagan o que no les corresponde, trabajamos para ellos” dijo otro de los inconformes.

Manifestaron que la administración pública tiene un ahorro considerable en materia de salud, desde que entró a gobernar, pues en el caso de aquellos empleados que son derechohabientes de IMSS o ISSSTE les niegan la gestión para cualquier otro médico especialista, la respuesta es que vayan a la institución de salud que tienen.

Hace unos meses los mandaban al Hospital General si se trataba de una especialidad, en el caso de aquellos que no eran derechohabientes de IMSS o ISSSTE o a Cruz Roja a consulta externa, pero tampoco en esta última institución se está dando consulta, por lo que en plena pandemia por covid-19, les están negando un derecho que tienen como empleados, señalaron.

La Tesorera Iliana Barrón Aguilar advirtió hace unos días, que, debido a la baja en participaciones, podrían ‘sacrificar’ el pago de medicamentos a empleados de la Comuna.

Pues no había recursos para ello, ya que el pago por medicamentos había aumentado al tener varios empleados de la Comuna como enfermos sospechosos de covid-19.