Empleados del SAT protestan por despidos injustificados; AMLO dice que revisarÃ¡ cada caso

Empleados del SAT protestan por despidos injustificados; AMLO dice que revisará cada caso

Alrededor de 50 trabajadores afectados se manifestaron afuera de Palacio Nacional para exigir solución a su situación e hicieron entrega de un documento con sus demandas

Animal Político

Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se reunieron este lunes en Palacio Nacional para protestar contra la separación obligatoria de sus labores, luego de que en los últimos días han sido obligados a renunciar.

“Esta situación es muy injusta. Me he desvivido por el SAT y ahora me quieren correr sin ningún tipo de justificación”, dijo en entrevista para Animal Político Lucero Robles, quien trabajaba para el SAT en la sede de El Caballito, en la alcaldía Cuauhtémoc, de Ciudad de México.

“El miércoles pasado me encerraron en una oficina. Llegó mi jefe con unos abogados y me dijeron que tenía que firmar mi renuncia, pero me negué a firmarla. Al día siguiente me presenté y ya no me permitieron el acceso”, agregó Lucero.

Los manifestantes dijeron que venían de diversas alcaldías de Ciudad de México y de la delegación sur de Iguala, Guerrero, antes de bloquear por unos minutos la circulación en las inmediaciones del Zócalo de la capital.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, salió de Palacio Nacional y platicó con ellos durante unos minutos para decirles que serían atendidos por la encargada de enlace ciudadano, Leticia Ramírez.

Minutos después, Ramírez recibió a una comitiva de los manifestantes e ingresó con ellos a Palacio Nacional.

A su salida, los integrantes detallaron que Leticia Ramírez recibió un documento con sus demandas y se comprometió a entregarlo al presidente y darles respuesta durante este lunes.

Un grupo de manifestantes permaneció afuera de Palacio Nacional gritando consignas como “¡Somos SAT, somos pueblo!”, y mostrando pancartas que dicen “No a la renuncias obligatorias” y “Andrés Manuel, para ti feliz navidad, para nosotros tu plan de austeridad”.

Durante la conferencia de prensa de este 24 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que los trabajadores inconformes tiene el derecho constitucional de manifestarse y que comprende sus quejas porque se están llevando a cabo cambios. Dijo que analizarán la situación para que no se cometan injusticias.

“Algunos trabajadores de confianza han dejado de laborar en el gobierno, vamos a revisar esta decisión que se ha tomado por un mandamiento en el sentido de que debemos de evitar duplicidades y ajustar el número de funcionarios públicos de confianza”, agregó.

Se comprometió a revisar caso por caso “porque puede ser que se trate de un trabajador de confianza, pero que lleva quince o veinte años laborando y que además gana muy poco, porque lo que estamos buscando es hacer el ajuste arriba, de los altos funcionarios públicos, no los trabajadores de base, no los trabajadores que ganan muy poco, esos casos se van a revisar”.

Leticia Robles, de la oficina de @lopezobrador_, platicó con manifestantes del @SATMX a las afueras de Palacio Nacional; atenderá a una comisión de 10 personas 🎥: @ManuVPC. pic.twitter.com/W8a38Q6L5h — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) 24 de diciembre de 2018

Agregó que han encontrado casos de personas que cobraban sin trabajar y también quienes cobraban dos o hasta tres veces.

“Tenemos querer toda la información, desde luego que no paguen justos por pecadores (…) Hay que poner orden porque era mucho el abuso en sueldos elevadísimos, nepotismo, influyentismo, corrupción, todo eso se acaba. Y por eso hay protestas” finalizó.

El pasado 21 de diciembre trabajadores del SAT de diversos estados reportaron despidos masivos y presiones para renunciar a sus empleos.

El personal publicó en redes sociales videos en donde detallan que fueron informados del término de su relación laboral con el órgano recaudador de impuestos con el argumento de que se trata de un recorte a nivel federal con el objetivo de reducir costos.

En aquel momento, el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que ningún trabajador de base del gobierno federal ha sido despedido, solo personal de confianza y eventuales cuyas labores no son imprescindibles.

Sin embargo con el paso de los días los reportes sobre los despidos continuaron.