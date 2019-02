Empleados municipales de Escuinapa brindan ayuda a hermanos de la tercera edad

Lo que parecía un desalojo de tres hermanos de edad avanzado, terminó en un acto de ayuda para estas personas que viven en precarias condiciones

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Lo que parecía un desalojo de su domicilio de tres personas de edad avanzada, terminó en ayuda para la señora María de la Paz Castro Ocampo y sus dos hermanos.

Fue a eso de las 8:00 horas que, sin una orden legal ni previo aviso a los habitante de la casa, personal de diversas dependencias municipales arribaron al domicilio y comenzaron a sacar los artículos domésticos del domicilio de los adultos mayores, quienes se espantaron ante esta acción.

“¿En qué voy a guisar? Todo se llevaron, les decía no te lo lleves y me contestaban de manera grosera, esa Guadalupe Díaz”, dijo doña María quien dijo que tiene 75 años de edad.

Informó que en el lugar vive con sus hermanos Zeferino de 90 años y Julia de 72, la última se impresionó por la acción y fue llevada al Hospital General.

Afuera del domicilio estaba un camión recolector de basura.

Los empleados municipales le decían que a la señora que iban a limpiar, sin embargo, después de sacar su ropa, zapatos, cazuelas, de mover la estufa, se fueron de la casa por lo que doña María de la Paz se puso a barrer con agua, sola.

“Solo tiraron todo, no hicieron nada, estoy triste, nosotros trabajamos, ya perdimos el día, no traían orden de nada, fue mucho abuso, el código penal dice que nadie debe meterse en tu casa ¿y por qué se meten?”, Señaló.

Dijo que hasta se llevaron una vitrina que con sacrificio compraron en el lugar que trabajan.

Además comentó que ella a diario barre d la calle, pero reconoció que cría puercos que están en el patio, pues de eso han vivido sus padres siempre.

“Pasita” como señala es llamada con cariño por la gente del municipio, manifestó que trabaja vendiendo objetos de hogar por las calles y que el compromiso que hizo el Alcalde Emmett Soto Grave con ella y sus familiares, es que no sería molestada pero no fue así, pues la “despojaron” de las cosas que tenía la familia, lo de los puercos no tiene problemas, precisó.

Luego de varias horas de que el personal de Protección Civil, Ecología e Inmujer se habían retirado del domicilio y ante la noticia del supuesto desalojó de pertenencias de la familia que circuló en redes sociales, los funcionarios regresaron al lugar.

Pero esta vez eran acompañados por una patrulla de la Policía Municipal, eran las 14:00 horas aproximadamente.

Los empleados municipales comenzaron a ordenas la vivienda y limpiar todo lo sucio que había en el lugar, lo cual agradó a doña María.

“No vayan a molestar al Soto, ya vinieron a ayudarme”, dijo a los medios María de la Paz.

Al respecto el Director de Ecología José Antonio Prado Zárate, reconoció que no contaban con un documento legal para haber entrado a la propiedad, pero argumentó lo que se hizo fue un acto de humanidad.

“Los vecinos pidieron el apoyo, fue un acto de humanidad que atendimos, invito a esa sociedad sorda y muda que critica a que apoyé a estas personas que necesitan, no sólo es señalar”, dijo el funcionario.

Indicó que esta familia requiere de alimentos, ropa limpia, así como sábanas y cobijas, por lo que pidió el apoyo de los ciudadanos ya que los adultos han estado en el abandono.

Prado Zárate manifestó que en el lugar había ratas, cucarachas, restos de comida y ya habían hablado con las personas en ocasiones anteriores, aunque no hicieron ningún documentos sobre esto, consideraron que se necesitaba el apoyo.

Este no es el único caso, manifestó, ya que hay otros que también atenderán.

Para saber

Artículo 16 de la Constitución Mexicana: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento(fuente www.ordenjuridico.gob.mx)