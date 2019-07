Empresa Awax Water Sport busca obtener permisos del Ayuntamiento para instalar parque acuÃ¡tico

Empresa Awax Water Sport busca obtener permisos del Ayuntamiento para instalar parque acuático

El empresario Sayed Mohsen aclara que cuentan con permisos federales, pero no con los del Municipio

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ La empresa Awax Water Sport cuenta con los permisos federales para la instalación del parque flotante, pero hasta el momento no han recibido las autorizaciones correspondientes por parte del Ayuntamiento, por lo que piden el apoyo del Alcalde para poder echar a andar este proyecto, informó Sayed Mohsen Moosavi, administrador de la empresa.

El empresario quien dijo ser originario de Irán con 10 años radicando en Mazatlán, comentó que desde el 21 de noviembre del 2018 presentaron el proyecto con todos los permisos federales a la Secretaría de Turismo y a David Torrentera por parte del Municipio, para solicitar el apoyo llevar a cabo este proyecto.

Además indicó que el 16 de abril de este año se acercaron al Secretario del Ayuntamiento José de Jesús Flores Segura para que les agendara una cita con el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, pero no se dio, y fue el 24 de abril que avisaron a la oficina del Alcalde, donde les recibieron la solicitud del proyecto, pero hasta la fecha no han sido atendidos por Benítez Torres.

Detalló que el 15 de junio pasado tramitaron los permisos con Semarnat y el día 17 fueron aprobados para iniciar el proyecto, además el mismo día 15 avisaron a la Secretaría de Marina donde les dieron cita para el 16 y para que les aprobaran los permisos correspondientes.

El 19 de julio, detalló, avisaron del proyecto al director de Planeación y Desarrollo quien dio aviso al Alcalde, el cual les solicitó el video del proyecto, argumentando que supuestamente no tenía conocimiento del mismo.

“En ese momento me sorprende que como Alcalde todo el tiempo desde el 21 de noviembre del 2018 dice que no sabe nada del proyecto, entonces me pasa el número de su secretario para contactar con él, empezamos a instalar porque tenemos todos los permisos y el señor Alcalde está al tanto de todos los permisos que tenemos y otro día llegan y nos revisan los permisos”.

Mohsen Moosavi dijo que este parque acuático es de primer nivel, y solo se cuenta en México en las playas de Cancún, Quintana Roo y Puerto Vallarta, Jalisco.

“Lo único que estamos pidiendo, aquí yo como administrador de este proyecto, que el Ayuntamiento dé permisos a este proyecto”.

Por su parte el biológo Antonio Ferrer, quien acompañaba al empresario durante la rueda de prensa, dijo que este parque acuático ha sido promovido a las diversas autoridades, tanto municipales como estatales y federales.

Mencionó que con el gobierno federal se han hecho los trámites necesarios y que el trámite más importante es ante Semarnat por tratarse de una zona federal donde se pretende instalar.

Dijo que en un principio se pretendía colocar el parque acuático en la zona de Punta Tiburón, cerca del embarcadero de los pescadores de Playa Norte, pero ante el reclamo de los pescadores y ha solicitud de personal del Ayuntamiento se decidió recorrerlo hacia la zona norte, justo frente a un conocido restaurante de mariscos.

“En esa área no se va a impactar en absolutamente a nada por ser una zona arenosa, no hay una actividad de pesca, no hay una actividad de fondo y no se está afectando a fauna ni flora, en los aspectos de seguridad el parque va a tener todas las medidas de seguridad, de esa manera solicitamos ante Semar un permiso que se requiere para instalarlo, ellos mismos nos observan y nos indican qué condiciones de seguridad debe de tener este parque”, comentó Ferrer.

Mohsen Moosavi dijo que buscan generar una playa incluyente, en la que se pretende contar con accesos para personas discapacitadas, caseta policiaca para una mayor vigilancia en la zona, así como baños para uso de los mismos bañistas.

Indicó que además dejarían beneficios económicos al Municipio como es en venta de taquilla el 4 por ciento para el Ayuntamiento, dos por ciento para el DIF Municipal y dos por ciento para el DIF Sinaloa, además los martes se otorgará el 50 por ciento de descuento a los mazatlecos que acudan al parque.

A cambio dijo que piden al Ayuntamiento el apoyo con agua potable y tener acceso al drenaje y el uso de playa.

“El día 6 de julio llegamos a un acuerdo con el señor David Torrentera y con el Secretario de Turismo, para mí son representantes del Alcalde y del Gobernador, me sorprende porque Alcalde el día viernes pide al su director de Planeación que quiere ver el video, me sorprende que el Alcalde dice ‘yo no conozco el proyecto’, cómo es posible que su representante llegan a un acuerdo y no me den permisos”.

El empresario reiteró que lo que se busca es llegar a un acuerdo con el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres para que les otorgue los permisos correspondientes, y poder poner en marcha este proyecto.