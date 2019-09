Empresa de compadre de AMLO gana nueva licitaciÃ³n para libros en la SEP

Empresa de compadre de AMLO gana nueva licitación para libros en la SEP

El Presidente dice que la Función Pública emita el dictamen

Noroeste / Redacción

26/09/2019 | 10:37 AM

Bio Pappel Scribe, empresa propiedad de Miguel Rincón Arredondo, compadre y asesor del Presidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a ganar un contrato en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), esta vez por 142.8 millones de pesos, para proveer de papel offset.

El fallo del nuevo contrato se dio el 6 de septiembre pasado, para la recolección del cartón y papel de desecho, además de su permuta por papel nuevo.

Antes, el 25 de abril, la empresa de Rincón Arredondo había ganado otra licitación de la Conaliteg, por 221.6 mdp, cumpliendo con todos los requisitos legales y técnicos, aunque sólo se hizo pública la propuesta de la ganadora.

Un mes antes, el 17 de marzo, el diario Reforma dio a conocer que López Obrador apadrinó el bautizo de una hija de Rincón Arredondo, quien forma parte del consejo asesor empresarial del Presidente.

La ceremonia se llevó a cabo en Morelos, y el acto religioso fue encabezado por el Cardenal Norberto Rivera Carrera, ex Arzobispo Primado de México.

Debido a las críticas por el conflicto de intereses, el titular del Poder Ejecutivo federal pidió a su compadre el 26 de abril, renunciar al contrato obtenido a través de licitación internacional, lo cual hizo Rincón Arredondo, sin exigir indemnización alguna al Gobierno federal, como corresponde por ley a una cancelación injustificada.

Sin embargo, la empresa que pertenece al Grupo Bio Pappel afirmó que no tenía ningún impedimento legal ni conflicto de interés alguno para volver a participar en el futuro en cualquier licitación pública del Gobierno federal, por lo que advirtió que, si resultaba de su interés, volvería a hacerlo.

La empresa aseguró que la reciente licitación internacional para la venta de papel a la Conaliteg la ganó legítima y competitivamente, con base en las mejores prácticas de transparencia y a las condiciones legales, técnicas, administrativas y económicas establecidas en la convocatoria, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones del Sector Público.

Bio-Pappel explicó que durante los últimos 50 años, sin importar la filiación política del presidente de la República, ha participado competitivamente en licitaciones públicas abiertas para vender papel a diferentes dependencias del Gobierno federal, incluyendo papel para la fabricación de libros de texto.

Las ventas al Gobierno federal, afirmó la empresa, sólo le representan el 2 por ciento de sus ventas totales, y así lo ha reportado en sus informes anuales a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Pero para apoyar la visión de transparencia a prueba de suspicacias de López Obrador, la empresa manifestó que, por esa ocasión, apoyaba la petición del político tabasqueño y se retiraba de la licitación.

"Para apoyar la visión de transparencia a prueba de suspicacias del Presidente de la República, el consejo de administración de Bio-Pappel informa que por esta ocasión apoya su petición y se retira de esta licitación, sin exigir indemnización alguna al Gobierno como corresponde por ley a una cancelación injustificada", anunció la empresa en una carta dirigida a la opinión pública.

QUE LA SFP DICTAMINE: AMLO

"Que emita dictamen la Secretaría de la Función Pública [SFP], que no haya ni siquiera la sospecha, ser y parecer, entonces que se aclare todo, todo, todo, y trátese de quien se trate y que la Función Pública emita un dictamen", dijo el Presidente López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.

"No, esa vez si tuve comunicación con él, pero no volví a hablar con él de esos temas y ahora me enteré de esta situación. Que la Secretaría de la Función Pública informe, repito, cero corrupción, cero impunidad, todos aportarnos bien", expresó el político tabasqueño desde el Palacio Nacional.

"Quiero dar a conocer aquí a los mexicanos, a todos, de que voy a pedir a la instancia correspondiente del Gobierno que se busque la forma legal, de que se cancele ese contrato, esa compra, le pido a mi compadre, a Miguel Rincón, que entienda las circunstancias", había dicho el mandatario nacional en su conferencia de prensa matutina el 26 de abril.

"Nosotros no solo somos honestos, queremos que se sepa, que no quede ninguna duda de nuestra integridad, es ser y parecer, y esto aplica en todo", abundó el Presidente, quien además comentó que, en caso de que no fuera legal la revocación del contrato, le pediría al empresario que se retirara voluntariamente.

El mandatario nacional insistió en que su Gobierno es honesto y no quiere que haya dudas de ello.

"Adicionalmente no le quiero dar ningún motivo a los conservadores, a la prensa fifí, porque no somos iguales", expuso.

Bio Pappel Scribe ganó entre 2010 y principios de 2018, al menos 463 contratos de la Conaliteg, de ellos, los 14 más cuantiosos, que sumaron mil 980 millones de pesos, fueron adjudicados directamente.

El 12 de abril el Presidente de la República denunció que hay un bloque de empresas que se ponen de acuerdo para vender caro a Conaliteg.

"Hay resistencia de los proveedores que tenían acaparadas las compras, que actuaban de manera monopólica", denunció López Obrador.

Bio Pappel, fundada en 1982, es la empresa que manufactura los cuadernos Scribe. Se trata del mayor fabricante de papel y productos de papel en México y América Latina, que produce anualmente más de 1.5 millones de toneladas de papel.

La hija del empresario Rincón Arredondo tiene como su padrino de bautizo al Presidente López Obrador, quien en su momento dijo que "no por tener una relación de amistad o familiar voy a torcer mi camino o cometer actos de corrupción o permitir que haya influyentismo".

López Obrador señaló que desde hace tiempo no aceptaba ser compadre ni asistía a bautizos, pero dijo que en esta ocasión fue algo especial.

"Conozco a Miguel, fue de los empresarios que durante la campaña expresó su apoyo a nuestro movimiento", indicó el Presidente.

"Sí fui padrino de una niña, de Sandy, que es su mamá y Miguel. ¿Por qué lo hice? Porque llevo una vida normal, desde hace algún tiempo no aceptaba ser compadre, participar en ceremonias de bautismo, no asistía a este tipo de actos, pero en este caso es algo muy especial", sostuvo.