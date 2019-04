Empresa pide al productor ceder 150 pesos por tonelada de maíz para contratarlo, Caades pide intervención del gobierno

Gustavo Rojo hizo un llamado a los productores para que no firmen ningún documento y el llamado también lo dirigió a las autoridades federales, para que hablen con estos compradores

Istar Meza

Circula documento a través del cuál empresa solicita al productor ceder 150 pesos por tonelada de maíz para contratarlo y pueda acceder al ingreso objetivo, confirmó Gustavo Rojo Plascencia, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa.

Explicó que dentro de los requisitos que se establecieron para que el productor pueda acceder al ingreso objetivo está el que sea a través de agricultura por contrato, por lo que la empresa se aprovecha de que los productores quieren ser contratados y les pide pagar el servicio de bodega.

“Por otro lado, va a estar mermado su ingreso al comprometer pagar esos servicios o gastos administrativos, que son maneras muy drásticas del comprador, de esta empresa, para los productores, es algo que no se debe de permitir”, advirtió.

Gustavo Rojo hizo un llamado a los productores para que no firmen ningún documento y el llamado también lo dirigió a las autoridades federales, para que hablen con estos compradores, ya que dijo, no se puede permitir que se merme el ingreso de los productores.

Pactan precio de 4 mil 150 pesos para la tonelada de maíz

“El Secretario de Agricultura Estatal estuvo en la Ciudad de México y solicitó que se ponga orden a los compradores, ya que no se puede caer en el juego de no comprar para presionar a los acopiadores de firmar sin servicio y que algunas empresas se lo estén cargando a los productores”, refirió.

Destacó que hay 5.5 millones de toneladas de maíz validadas, que al día de hoy ya van 1.9 millones de toneladas contratadas, lo que representa un avance del 35 por ciento, refirió hay fila de acopiadores para seguir contratando.

“Es un tema de compradores y acopiadores los que deben de tratar el tema de servicios, no de los productores, sí es preocupante”, señaló.

El dirigente de la Unión Agrícola Regional de Sinaloa, Serapio Vargas Ramírez dijo que es muy grave lo que la empresa Targi está haciendo, de pedir que le cedan los 150 pesos por tonelada a cambio de contratarles y puedan obtener el ingreso objetivo.

Destacó que por primera vez se consigue un Ingreso Objetivo de 4 mil 150 pesos por tonelada, para que dicha empresa lidere una estrategia para que el ingreso del productor sea estrictamente de 4 mil pesos, consideró incorrecto que los industriales quiten el esfuerzo del trabajo y alimento de la familia del productor.

"Yo te hago el llamado productor a que no le firmes, ni a nadie que le van a ceder el equivalente al costo de los servicios en la bodega, jamás el productor ha pagado los servicios en la bodega y hoy no va a ser la primera ocasión; convoco a todos los productores, al Gobierno del Estado, al Gobierno Federal a que obliguemos a los industriales a que respeten en Ingreso Objetivo de 4 mil 500 pesos y que no pretendan robar tu producción para que tengas que pagar los servicios que les corresponde pagar a ellos", llamó el líder agrícola.

Gustavo Rojo Plascencia dijo que él nunca lo había visto, dijo que le han tocado años de mucha producción y mucha oferta donde se ha negociado el tema de los servicios, pero nunca se le ha querido cargar al productor.

“Entendemos el tema del mercado pero tampoco puedes perjudicar a los productores que de por sí como venimos y que todavía se quiera cargar al productor, no se vale, y es el llamado al productor a no firmar algo que al final vaya a mermar sus ingresos”, destacó.