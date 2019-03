Empresario no hizo química... pero con la ley, responde Químico Benítez

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres responde a las acusaciones del promotor del concierto cancelado de Pancho Barraza

Sheila Arias

MAZATLÁN._ Aquí no hay privilegios para nadie ni amarres en lo oscurito, respondió el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres a las acusaciones del promotor de Show en Vivo, quien analiza demandarlo por negar permisos para el concierto de Pancho Barraza, que tenía previsto para abril en el estadio Teodoro Mariscal.

"Estaba acostumbrado con los otros gobiernos a pagar 30 mil ó 40 mil pesos por espectáculo, hoy tuvo que pagar $140 mil porque se le cobró lo que se tiene qué cobrar, aquí no hay privilegios ni hay amarres en lo oscurito", declaró el edil.

Esto, luego de que el promotor Felipe Silva, declaró de manera pública que analiza acciones legales contra el Presidente Municipal por la cancelación del concierto que ya promovía para el 6 de abril.

De acuerdo con el Alcalde, la cancelación se definió porque la promoción del evento avanzó sin los trámites oficiales, incluso, se vendieron boletos sin sellos de Oficialía Mayor.

"No es que no haya hecho química con 'El Químico', no hace química con la Ley, no quiere pagar los impuestos y quiere violar la reglamentación, aquí estamos abiertos a todos los empresarios que vengan a cumplir con la Ley y a pagar sus impuestos, no sólo son bienvenidos, nos ponemos la camiseta para ayudarlos", agregó el Alcalde.

Y señaló al promotor de antecedentes similares.

"Pero empresarios como éste ¿para qué queremos?, es un pájaro de cuentas, se ha dedicado a hacer denuncias como la que quiere hacer contra mí, diciendo que le pedimos dinero, la molestia principal de este señor es que cuando trajo a unos artistas, fue y se le cobró lo que tenía qué pagar", sostuvo.