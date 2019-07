Empresario y amigo de Luis Miguel confirma la segunda temporada de la serie

Miguel Alemán Magnani, amigo del cantante y productor de la serie, indicó que en el primer trimestre de 2020 se verán los nuevos episodios

16/07/2019 | 10:06 AM

MÉXICO (SinEmbargo)._ Miguel Alemán Magnani, amigo del cantante Luis Miguel desde hace más de tres décadas, confirmó que la segunda temporada de la serie sobre el intérprete se estrenará en 2020.

Desde hace meses circulaban en Internet diversas historias sobre el programa de Netflix, pero hasta ahora Magnani -uno de los productores- habló abiertamente de la serie.

“Acaba Luis Miguel de terminar una gira muy importante por Estados Unidos. Está descansando y ahorita empieza a revisar muy fuerte todos los capítulos de la serie dos. Empiezan a grabar a fin de año... El primer trimestre del año que entra vamos a empezar (al aire)”.

Magnani, presidente ejecutivo de la aerolínea Interjet, no dio a conocer qué etapa de la vida del cantante abarcarán los nuevos episodios, pero sí indicó que se verán aspectos fuertes en la existencia de Luis Miguel.

“Espero que venga igual porque es una continuidad, con cosas muy importantes e igual de fuertes, de difíciles. Es todo lo que sigue siendo la vida de una estrella, que ya no hay muchas, y conocer cómo es difícil ese balance, entre ser alguien normal y una estrella”.

La serie contará historias nunca antes reveladas.

El empresario dijo que su relación amistosa y laboral con Luis Miguel está muy bien.

“Lo principal es como amigo, y como empresario lo puedo guiar en la parte del negocios, como hacer esta serie, por ejemplo”.

La serie de Luis Miguel se convirtió en un éxito para Netflix en México y otras naciones de Latinoamérica, pues sus fans seguían semana con semana la historia del cantante.

Uno de los aspectos más sobresalientes en la producción fue la complicada relación que “El Sol” tuvo con su padre, el también cantante Luisito Rey.

Interpretado por el actor español Óscar Jaenada, el personaje de Rey se convirtió en el villano de la historia, pero un villano muy peculiar que podía generar sonrisas entre los espectadores por su manera de expresarse.

Según la versión presentada en la serie, que fue autorizada por Luis Miguel, Luisito Rey lo obligaba a ensayar durante horas y lo sacó de la escuela para que pudiera dedicarse de lleno a su carrera como cantante; también ordenó que le suministraran anfetaminas para que aguantara las largas jornadas de trabajo y fue el propio Rey quien contrató a una prostituta para que Luis Miguel perdiera su virginidad.

LAS POLÉMICAS DE LA SERIE

La producción de Netflix no estuvo libre de problemas por la manera en que fueron representados algunos de los personajes en la vida del cantante.

Uno de los que alzó la voz para quejarse fue el actor Roberto Palazuelos, a quien mostraron como el villano detrás de la ruptura entre Luis Miguel y la fotógrafa Mariana Yazbek y también como el protagonista de una fuerte discusión con el cantante, en la que éste le echaba en cara que gracias a él había viajado por el mundo.

La segunda parte deberá dar continuidad a la historia que dejó en suspenso.

Palazuelos expresó su molestia en varias declaraciones y aseguró que llegó a regalarle ropa a Luis Miguel, pues cuando lo conoció no tenía dinero. Además señaló que no viajó por el mundo gracias al cantante, pues su avión era viejo y no podía llegar ni a Nueva York sin pararse a cargar gasolina.

Fue tal la molestia de Palazuelos que, según reveló en una reciente entrevista, pensó a demandar a los productores.

El actor explicó que la demanda no habría sido por difamación sino por algo más delicado que es hacer dinero usando su nombre.

Añadió que la producción “se salvó” de que no los demandara, aunque como el asunto no prescribe aún podría hacerlo.

QUÉ SE VERÁ EN LA SEGUNDA TEMPORADA

La primera temporada abarcó la infancia y adolescencia de Luis Miguel, hasta 1992, cuando murió su padre.

En los siguientes episodios podrían verse detalles de sus romances con famosas como Mariah Carey, Daisy Fuentes y el dueto que hizo en los años 90 con Frank Sinatra.