Empresarios de Sinaloa reclaman a Quirino su desinterÃ©s e indiferencia hacia el sector

Empresarios de Sinaloa reclaman a Quirino su desinterés e indiferencia hacia el sector

Leopoldo Medina

En la quinta reunión de la Mesa de Diálogo Acuerdo por Sinaloa, que organiza el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, representantes de cámaras y asociaciones empresariales de Coparmex, Canaco y Canacintra resaltaron estar desprotegidos y a su suerte, exigiendo al Gobernador se reactive ya la actividad económica en el estado.

Lauro Meléndrez, presidente ejecutivo de Codesin, destacó que esta mesa de diálogo, es una iniciativa que surge para la elaboración de un plan en el estado, para contener los impactos negativos por la pandemia del Covid-19, entre Codesin, las cámaras y asociaciones empresariales.

Meléndrez compartió que Codesin y 34 cámaras y asociaciones empresariales que en su mayoría son consejeros de Codesin, decidieron publicar un comunicado conjunto, en el que solicitan cuatro objetivos urgentes.

El primero es invertir todo lo que haga falta en infraestructura y protección del profesional y trabajador de salud, apoyar con créditos para la micro, pequeña y mediana empresas, liquidar los adeudos del gobierno con sus proveedores sinaloenses, y prorrogar el pago del impuesto sobre nómina.

Piden empresarios apoyos al Gobernador del Estado por el Covid-19

Señaló que han pasado 43 días, y cuatro reuniones de esta mesa de diálogo, donde ante la amenaza de la pérdida de empleos y la crisis económico-social, no se ha logrado mitigar, tal y como era el objetivo, en donde además, los avances del Acuerdo por Sinaloa, al que sumaron la elaboración de un plan de reactivación económica, han avanzado lento o no lo han hecho.

“En Codesin estamos convencidos que es posible conservar la vida y los medios de vida, mantener el empleo y las fuentes de los mismos, así como las inversiones, la cual se ha vuelto una necesidad cada vez más urgente”, indicó Meléndrez.

El presidente ejecutivo agregó que la falta de apoyo suficiente y oportuno para apoyar la liquidez de las empresas, ante las medidas restrictivas de movilidad para mantener el contagio, los ha llevado a replantearse la utilidad o no de esta mesa de diálogo.

Indicó que los empresarios y miles de sinaloenses que dependen de su trabajo diario para sobrevivir, reconocen que todos están en la misma tempestad, pero no en el mismo barco, y que las instituciones de gobierno, universidades, cámaras de diputados y senadores navegan en el barco con un riesgo más bajo, porque siguen percibiendo sus sueldos.

“Los empresarios estamos en el barco con más aprietos, luchando casi solos contra la tempestad, porque somos los que hemos tenido que estar de frente a la situación, pagando gastos fijos, salarios, prestaciones sociales, estábamos operando con las reservas, y para algunos ya se terminaron”, resaltó.

Sinaloa, uno de los tres estados que no ha dado apoyo a empresarios

En esta misma situación, señaló Meléndrez, están miles de personas en el sector informal.

“No se vale rendirse, ha dicho un empresario de este grupo, y por eso estamos aquí, en la quinta reunión de la mesa de diálogo”.

Jorge López Valenzuela, presidente de Coparmex Los Mochis, informó que desde hace cinco semanas han planteado una serie de requerimientos en apoyo a las pequeñas, micro y medianas empresas, pero hasta el momento han sido mínimas las respuestas otorgadas.

“Sentimos hasta cierto punto desinterés por parte de su gobierno, esa indiferencia ha generado un desánimo en las y los empresarios, llegando a la conclusión de que nos han dejado a nuestra suerte”, indicó.

Resaltó también se ha solicitado reiteradamente la eliminación de la multa automática, que a todas luces es inconstitucional.

Respecto a la reactivación, subrayó que es importante realizarla cuanto antes, no se puede dejar morir a las empresas que son las que generan empleos, ya que la experiencia les ha demostrado que el lugar más seguro para los trabajadores es la empresa misma, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios.

“Durante todo este tiempo, no se han presentado contagios en lugares de trabajo, se han dado por el relajamiento de las medidas sanitarias, originadas por eventos sociales, por lo que se necesita reforzar las campañas de concientización, ya que las emitidas por las autoridades no han tenido efecto, por la falta de credibilidad, ante la información confusa de los tres niveles de gobierno”, resaltó.

Se requiere, dijo, de una campaña ciudadana efectiva, con testimonios de personas que han perdido familiares y amigos cercanos, así como diseñar, producir y difundir la campaña, a través de los medios masivos, y que el gobierno asuma el costo de la misma.

César Sánchez, presidente de Canaco Guasave, compartió que la probabilidad de que el virus pueda estar entre todos muchos meses o incluso años es una realidad, y que se deberá aprender a convivir con éste.

Compartió que algunos países o regiones han sabido combinar el levantamiento de las restricciones de movilidad con las medidas sanitarias complementarias, logrando iniciar una recuperación económica, manteniendo el contagio controlado.

“Nosotros el comercio, iniciamos la pandemia con los negocios cerrados, aún sin casos incluso, y los contagios siguen creciendo, y seguimos cerrados, pero no por la pandemia, sino por la incertidumbre de no saber, si podemos reabrir más nuestra fuente de ingresos; permanecemos cerrados sin aportar a los contagios, a la economía regional y, lo más grave, a lo familiar”, recalcó Sánchez.

Francisco Álvarez, presidente de Canacintra Culiacán, manifestó ver a los microempresarios, principalmente a los no esenciales, estar viviendo serios problemas, haciendo la invitación al gobernador a reivindicarse con los sinaloenses, porque en estos momentos todos se sienten solos.

Jorge García Félix, presidente de Coparmex Mazatlán, compartió que la principal pregunta que el organismo recibe todos los días es saber cuándo se abrirá, ya que según el semáforo federal que está en rojo, coloca a Sinaloa como caldo de cultivo del virus, sumando a éste más cosas en contra para poder reabrir.

“En Sinaloa los sectores del campo, pesca y turismo han sido muy golpeados, necesitamos un Plan D, ver cómo sí se puede, por lo que invito al mandatario a que sea nuestro líder en este plan, porque ya vimos que muchas cosas no funcionaron, ahora hay que accionar esta segunda fase”, indicó García Félix.

El Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, recalcó que para él, lo más importante es el sector empresarial y comercial, y el tener una alianza con ellos es fundamental.

“Siempre procuraré estar junto, no chocando, ni peleando, porque creo eso no ayuda, y hay que reconocer que un gobierno lo que tiene que hacer es ser un facilitador, promotor, y no ser un obstáculo, ni poner trabas para que desempeñen su chamba”, destacó.

Ordaz Coppel añadió le gustaría abrir más rápido, entre ellos los hoteles, sector donde se está perdiendo mucho dinero; sin embargo, hay limitantes, por un lado están las autoridades federales, y por el otro las municipales, estas segundas de un color afín al federal, con quienes aunque están en coordinación, no se están atendiendo muchas de las cosas que el gobierno federal dice.

“Hemos permitido que restaurantes en Culiacán, y próximamente Navolato, y en Los Mochis, hayan reabierto, eso no estaba en el canal del gobierno federal, y lo hicimos porque se están “ahogando”, y por el otro lado está el enfrentarse a las autoridades municipales, donde se contraponen, o tienen temor, siguiendo el semáforo federal, y es ahí donde estamos buscando conciliar para poder ir buscando la reapertura”, resaltó el mandatario.

Pidió el apoyo a las organizaciones y cámaras empresariales para juntos crear una estrategia, para ver el dónde y cómo presionar para que la reactivación económica suceda.

“Yo confío en ustedes, sé que realmente van a cuidar, que van a tener los protocolos, y no quiero que se ahogue el sector comercial ni el empresarial, porque es lo que nos va a sostener, y hacer que superemos y nos recuperamos más rápido”, expresó

Señaló como injusto que por un solo indicador que esté en rojo, pongan a todo el estado, porque no todo está como se dice, incluso las cifras que se dan están muy mal en términos generales.

“Yo quiero ayudarlos, ayudémonos para ir transitando hacia allá, ayúdenme con los municipios, seré un facilitador, créanlo, para llevarlos a aperturar, sé que ustedes van a jalar bien con todos los cuidados, pero ayúdenme con la gente, si ellos se me desbordan, generará un problema mayor, por eso les pido, vayamos juntos en una estrategia común, yo como líder, estando al frente, me tienen a mí, pero también entiéndanme”, precisó.