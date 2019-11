Empresarios deben buscar ganancias razonables, pagando impuestos: AMLO

Durante su conferencia de prensa matutina, el Mandatario nacional se pronunció por que el sector privado del país busque obtener ganancias razonables, sin afectar a la economía nacional

07/11/2019 | 09:05 AM

MÉXICO._ "Después de 36 años de políticas neoliberales, la gente dijo basta", señaló el presidente, previo a compartir un video del empresario estadounidense Nick Hanauer, inversionista de Amazon, sobre la desigualdad económica y social, por la corrupción que, afirmó, imperó en México.

Ante ello, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional se pronunció por que el sector privado del país busque obtener ganancias razonables, sin afectar a la economía nacional.

"El sector privado debe de procurar, desde luego, hacer negocios, es su función principal, pero al mismo tiempo buscar ganancias razonables y que se respete el marco legal, que se paguen los impuestos, todo eso ayuda mucho", dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"Se requiere saber por qué la crisis de México, es muy fácil decir desde un medio de información, más si es extranjero, cómo es la crisis en un país [...] pero aplaudieron y nunca advirtieron una descomposición social y que se iba a provocar inseguridad, violencia y todo lo que estamos padeciendo", abundó el político tabasqueño.

López Obrador presentó el video del empresario Nick Hanauer, para exponer que hay una corriente empresarial con una visión distinta que no privilegia el acumulamiento de la riqueza en manos de unos cuantos.

"Es un video de un potentado que hace reflexión sobre el daño que causa la desigualdad y que no haya conciencia de lo que se provoca cuando se acumula mucho capital en pocas manos, cuando pocos tienen mucho y muchos tienen poco", explicó el mandatario nacional.

"Eso al final provoca ingobernabilidad, confrontación, violencia y eso es lo que él expone [...] Lo importante es que lo hace un hombre con mucho dinero, sin duda es un empresario con dimensión social, con visión cívica", acotó el presidente.

López Obrador insistió que hay una nueva corriente en los sectores empresariales del mundo orientada a que se procuren ganancias racionales. "Que no sean excesivas, que no signifiquen afectar las economías nacionales y que no signifique también destruir el territorio, el medio ambiente, que se pueda dar trato justo a los trabajadores", aseveró.

"Inclusive que se considere que el empresario es necesario para la sociedad, que se puede generar riqueza y que ya que se tiene una cantidad considerable de capital, se dona la herencia, se entrega a la misma sociedad, eso es muy interesante, es un proceso de reeducación", añadió López Obrador.

"Con una lógica que está probada, cuando se acumula mucho capital en unas cuantas manos y hay mucha pobreza, siempre hay confrontación, ese es un modelo fallido, eso fue lo que pasó en el Porfiriato, por eso la Revolución y eso fue lo que sucedió en 36 años, con la política neoliberal", insistió el mandatario nacional.