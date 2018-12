Empresarios deben cerrar filas y trabajar a favor de MÃ©xico: Sergio Escutia

Empresarios deben cerrar filas y trabajar a favor de México: Sergio Escutia

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ Los empresarios deben cerrar filas y trabajar a favor de México. La forma en la que el pueblo apoyó al Presidente Andrés Manuel López Obrador es un mensaje para comenzar con el cambio, históricamente es la más contundente y nos toca a nosotros trabajar en ello, señaló el ex Presidente de Codesin en la zona sur, Sergio Escutia.

Mencionó que a pesar de que Enrique Peña Nieto no haya podido concretar proyectos como el Centro Integralmente Planeado, la Presa Santa María y el dragado del puerto, no significa que queden pausados, le corresponde a las nuevas autoridades gestionar para culminar dichas obras.

“Es un día muy especial para México, la forma en la que el pueblo apoyó a López Obrador es quizás en las últimas elecciones, la más contundente, creo que los empresarios debemos cerrar filas en este proyecto, lo importante es México, es una oportunidad para cambiar porque si se dieron así las cosas es porque el pueblo lo está pidiendo y creo que debemos sumarnos a este proyecto”, declaró.

“Se necesita cerrar filas y lo estamos haciendo por ejemplo con la Presa Santa María y el Cip, con organismos, son 43 organismos que van a ir empujando estos proyectos, nunca en la historia del sur de Sinaloa se había visto esa colaboración”, comentó.

Escutia Zúñiga señaló que dentro del gabinete municipal existen empresarios capaces como David González Torrentera y Perla Rice, quienes conocen como funciona el proyecto del dragado de puerto, sus beneficios y lo que traería a Mazatlán, pero también las intercamarales estarán detrás para empujar dicho proyecto que quedó en el olvido.

“El dragado es para darle un mantenimiento al puerto que se necesita, los recursos no son federales, son de utilidades que se generaron de las Api. Se va a licitar, a mí no me queda la menor duda que eso se tiene que hacer, es un proyecto que tiene que ver con su mantenimiento, es prioritario porque de manera natural se van desolvando los puertos y ese dragado va a permitir que se mantenga el calado”, dijo.

En cuanto al CIP y la Presa Santa María informó que ambos van de la mano y es indispensable que vayan juntos en la culminación del proyecto, pues la presa no puede ir sin el Cip, ni viceversa, lo cual significa el despunte del sur de Sinaloa como detonador y generador de empleos.

Foto: Noroeste/Rafael Villalba

Sergio Escutia, ex Presidente de Codesin en la zona sur.