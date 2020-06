Empresarios no quieren esperarse al 7 de junio, advierte Canaco que el 90 por ciento de los negocios abrirÃ¡n hoy

Empresarios no quieren esperarse al 7 de junio, advierte Canaco que el 90 por ciento de los negocios abrirán hoy

Pese a que desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo se ha hecho el exhorto de esperarse a los tiempos que mandata el Estado, Diego Castro Blanco señaló que muchos empresarios no acatarán dichas disposiciones

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Pese a que las autoridades del Gobierno del Estado señalaron que será hasta el 7 de junio cuando la mayoría de los negocios podrán abrir sus puertas, muchos empresarios no acatarán esas disposiciones, y reabrirán mañana, advirtió Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo en Culiacán.

El líder de la Canaco explicó que se ha tratado de convencer a los empresarios para que esperen los tiempos que mandata el Estado, pero sostiene que no ha sido posible, y ve un escenario donde cerca del 90 por ciento podrían reabrir sus establecimientos.

"Ayer nos manifestaron varios empresarios y dueños de establecimientos comerciales que pues ya no iban a esperar más, y que ellos iban a salir el día primero, quisimos convencerlos de que se esperaran, el Gobernador dio la instrucción de que fuera para el 7 de junio ya como fecha definitiva y única", detalló.

"Argumentaban que ya están esperando por mucho tiempo esta fecha, porque después de 70 días de estar confinados de estar encerrados sin ingresos y sin la posibilidad de hacerle frente a los compromisos iban a salir este primero de junio, les decíamos que tenían que contemplar todos los protocolos, porque si no iban a hacer sancionados, multados o clausurados por los diferentes inspectores que van a estar vigilando", añadió.

--¿Tienen algún porcentaje estimado del total de empresas que van a abrir a partir de este lunes?

"Mira, por lo que vemos, la apreciación es que fácil un 80 ó 90 por ciento de los establecimientos van a abrir el lunes, como dicen ellos,¿ por qué las empresas grandes les dieron permiso de vender de todo y a las empresas pequeñas no las quieren dejar? Pues comentan que no se vale, hemos estado tratando de convencerlos de que se esperen, las indicaciones del Gobernador y que se preparen otra semana, pero no podemos ya contenerlos".

Castro Blanco aseguró que desde la Canaco han intentado persuadir a los empresarios para no abrir, ya que aún no están instalados los protocolos necesarios para evitar nuevos contagios del virus, sin embargo esto no ha sido posible.

"Quisimos persuadir, de esperarse una semana más para prepararse con los protocolos y que ya una semana como quiera pues, para evitar esos rebrotes, pero dijeron muchos que con o sin la autorización de la autoridad iban a salir este día primero de junio porque ya era una fecha que se había fijado por la Federación", lamentó.