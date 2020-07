Empresas deben abrir para no morir, pero cuidar la salud es primordial: Coparmex Sinaloa

Edna Fong Payán destaca que tienen conciencia que en otros países está habiendo rebrotes y otra vez se está llamando al confinamiento, pero sin apoyos las empresas no pueden cerrar

Istar Meza

El Centro Empresarial de Sinaloa ha hecho un llamado insistente de seguir los protocolos y lineamientos que han marcado las instancias responsables de la seguridad sanitaria, ya que el tema de la pandemia va para largo, no se tiene la certidumbre de cuánto tiempo va a durar y si las empresas hasta el día de hoy no han contado con apoyos no pueden mantenerse cerradas, necesitan abrir para no cerrar, advirtió Edna Lizeth Fong Payán.

La presidente de Coparmex Sinaloa dijo que se sabe y el sector empresarial tiene conciencia que en otros países está habiendo rebrotes y otra vez se está llamando al confinamiento, y que en el Centro Empresarial se estarían siguiendo las indicaciones que las autoridades correspondientes determinen, pero que siempre dijo Coparmex que el cuidar la salud era lo primordial.

“Desde coparmex se ha hecho mucho énfasis en salir seguros, seguir todos los protocolos y buscar maneras alternativas a las normales que conocemos para manifestarse o para hacer las diferentes actividades cotidianas que se venían haciendo, aquí sí es mucho el llamado a cuidarse, a no relajarse en el tema del seguimiento de los protocolos”, exhortó.

Dijo que un ejemplo es en el caso de la manifestación de comerciantes del Centro que tiene días presentándose, que si bien es cierto que se vive en una democracia, debe haber pertinencia en salir, cuidándose y ver a qué otras alternativas pueden recurrir para manifestarse, ya que ese tipo de manifestaciones podrían traer consecuencias.

“Debemos de ser muy enfáticos en eso de salir seguros, si fueron bastantes días los del confinamiento, yo creo que es algo que ni las personas que llevan mucho tiempo encerradas lo pueden soportar, ni las economías de los estados.

Es un tema muy importante, porque seguimos siendo de los únicos dos estados sin recibir apoyos para las empresas, aparte de que a nivel federal tampoco se han dado estos tipos de apoyo, nada más fueron los 25 mil pesos y no fue de manera general”, destacó.

Fong Payán dijo que el sector empresarial vive en incertidumbre al no saber cuánto tiempo durará la pandemia, si tienen que cerrar cuánto tiempo será, ya que les hacen el llamado a cerrar y luego que ya pueden abrir y ahora otra vez a cerrar, por lo que es algo incierto.

“Aquí bajo la que tenemos, que no sabemos, si supiéramos van a ser 15 días y nada más 15 días vamos a cerrar sabríamos a qué atenernos, pero nos han estado llamando a cerrar, aunado a que no tenemos los apoyos necesarios para aguantar estar cerrados, no podemos, aquí es tener abiertas las empresas y hacer el llamado a cuidarnos todos”, refirió.