Empresas pagarán $15 mil millones, de los $50 mil que deben de impuestos: AMLO

El Presidente refirió que, aunque algunas empresas tienen la disposición para llegar a acuerdos, otras se han negado a pagar

Carlos Álvarez

16/04/2020 | 08:58 AM

Tras gestiones de conciliación, algunas de las grandes empresas que tenían adeudos con la Hacienda Pública ofrecieron pagar 15 mil millones de pesos, de los 50 mil millones que deben, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ustedes recordarán que se está haciendo gestión de conciliación, de convencimiento, para algunas empresas, que tienen adeudos y tienen posibilidad de pagar, hablamos de que 15 empresas debían en general 50 mil millones de pesos, solo hablamos de 15, de esas 15 ya se tienen garantizadas, de los 50 mil, han llegado a ofrecer arreglos para pagar 15 mil millones", dijo el mandatario nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente refirió que, aunque algunas empresas tienen la disposición para llegar a acuerdos, otras se han negado a pagar, por lo que su Gobierno procederá legalmente, tanto en la vía civil, como la penal.

"Hay quienes están en disposición de llegar a arreglos, hay quienes de plano no quieren pagar porque esto era una mala costumbre, se va a proceder legalmente, tanto en la civil como en la vía penal, de acuerdo a lo que se trate, si hay un fraude pues es penal, si no se hará por la vía civil, pero no vamos a dejar de presentar querellas", señaló el político tabasqueño.