Durante el diálogo con la Comunidad del Hospital Rural Mamantel, el Presidente reiteró que las empresas que ‘acaparaban’ las compras del Gobierno están molestas, por lo que ‘quisieron, como los huachicoleros, jugar a las vencidas’, al intentar ‘boicotear’ la entrega de medicamentos para niñas y niños con cáncer

Sinembargo.MX

22/09/2019 | 12:22 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, aseguró la mañana de este domingo que anteriormente tres empresas vendían “medicinas carísimas” al Gobierno, por las cuales “se pagaba dos o tres veces más su costo real“.

“Ya estamos resolviendo el problema de desabasto a las medicinas. No es que faltara presupuesto, había corrupción. Tres empresas acaparaban todas las compras del Gobierno. Tres empresas le vendían 70 mil millones de pesos al Gobierno. Y medicinas carísimas, se pagaba dos o tres veces más su costo real“, dijo desde el municipio de Carmen, Campeche.

Durante el diálogo con la Comunidad del Hospital Rural Mamantel, el mandatario recordó que una de las principales acciones de su administración en materia de salud es garantizar que no falten las medicinas en los nosocomios.

AMLO es recibido por trabajadores del Hospital Rural Mamantel.

“Tenemos que aplicarnos todos para que no falten los medicamentos y no sólo el llamado cuadro básico, todas las claves. Que se tengan todos los medicamentos. Gratuita la atención médica y los medicamentos”, afirmó.

López Obrador reiteró que las empresas que “acaparaban” las compras del Gobierno están molestas, por lo que “quisieron, como los huachicoleros, jugar a las vencidas”, al intentar “boicotear” la entrega de medicamentos para niñas y niños con cáncer.

“Nos quisieron boicotear y ya mandé a que se comprara la medicina en el extranjero. Y si no se consigue aquí, lo conseguimos en cualquier país del mundo. No vamos a permitir ningún chantaje. De ninguna manera vamos a dar marcha atrás en el Gobierno al combate a la corrupción. No soy tapadera de nadie ni cómplice de la corrupción”, sostuvo.

Frente a los asistentes, el Jefe del Ejecutivo federal recordó que en los últimos años el país cayó en una decadencia en lo económico, político y social; sin embargo, destacó que el pueblo es muy inteligente y decidió que era necesario llevar a cabo un cambio, una transformación.

Asimismo, refrendó su compromiso de acabar con la corrupción, ya que si se erradica esa problemática, se van a liberar recursos en el presupuesto y ese dinero podría servir “para el desarrollo de nuestro país”.

Al evento también acudió Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

En su discurso, el Presidente contó que se encontró a un grupo de policías de Escárcega, quienes le dijeron que ganan sólo seis mil pesos, “muy poco”. Ante dicha situación, consideró que se debe apoyar a los policías. “Están haciendo su trabajo”, enfatizó.

Respecto a la migración, precisó que uno de sus principales objetivos es que los centroamericanos y todos los mexicanos sean felices y cuenten con todo lo que necesitan en sus lugares de origen, a fin de que sea opcional el tener que movilizarse a otro país.

“Quiero que haya trabajo en las comunidades, en los pueblos. Estamos aplicando en Centroamérica el programa ‘Sembrando Vida’. Aquí en Campeche le estamos dando trabajo a 10 mil sembradores y el año que entra se va a aumentar al doble. No es empleo temporal. Es empleo permanente”, anunció.

Además, el Jefe de Estado mexicano informó que Carlos Miguel Aysa González, Gobernador de Campeche, le pidió llevar a cabo el programa para dar precios de garantía a los productores de leche de la entidad. Por ello, adelantó que dará instrucción al encargado de Segalmex para que se den precios de garantía a los productores.

Finalmente, AMLO se comprometió a mejorar las instalaciones educativas con apoyos que lleguen de forma directa a la sociedad de padres de familia de cada escuela, quienes van a recibir su presupuesto para que se decida qué hacer con ese dinero y mantener en buen estado todas las escuelas del país.

AMLO recorre el nosocomio en Campeche.

EL BLOQUEO A LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICINAS

Ayer, el Presidente aseguró que tres empresas “con influencias” bloquearon la entrega de los medicamentos para niños con cáncer.

“Tres empresas vendían todos los medicamentos, tres empresas que ni producían los medicamentos, pero tenían influencias. Andan queriendo jugar a las vencidas. Nos quisieron boicotear al no entregar las medicinas para los niños con cáncer”, señaló el mandatario mexicano durante su visita a un hospital rural en Yucatán.

Después de que las empresas impidieran que las medicinas llegaran a los pequeños, el Gobierno federal optó por comprarlas a Francia, informó López Obrador.

El cargamento de Metotrexato, medicamento empleado en tratamientos contra el cáncer, llegó durante la madrugada de este sábado a territorio mexicano con el fin de garantizar el abasto.

Antes de que el Presidente hablara sobre la compra, Jesús Ramírez, su Coordinador General de Comunicación Social, mostró una serie de fotografías en las que se observa el momento en que el fármaco es descargado.

“El Gobierno de México recibió hoy en la madrugada el medicamento metotrexato que se importó de Francia. La salud de los mexicanos es lo más importante y nunca escatimaremos recursos por la salud de la niñez y de la población en general”, indicó.

Con el apoyo de @SEMAR_mx @Hacienda_Mexico y @SSalud_mx, el @GobiernoMX logró abastecerse de 38,200 unidades del medicamento inmunomodulador metrotrexato, procedente de Francia . A partir del martes estará en nuestras unidades médicas. La salud es lo más importante. pic.twitter.com/ZBP1xWILSp — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) 21 de septiembre de 2019

En una publicación posterior, Ramírez Cuevas aseguró que la salud de los mexicanos es uno de los temas primordiales para el actual Gobierno.

“Para el Gobierno de México la salud de los mexicanos es tema prioritario. Traeremos de cualquier parte del mundo los medicamentos para garantizar su abasto en todos los hospitales”, agregó.