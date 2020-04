En 10 días prevén tener lista la terapia intensiva en el Hospital General de Guasave

Autoridades estatales reconsideraron y decidieron que además de dos módulos de Triage para pacientes con Covid-19, se edificara un área con seis camas de terapia intensiva

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ A marchas forzadas trabajan obreros en la edificación de un espacio provisional en el estacionamiento del Hospital General de Guasave, que estará equipado con dos módulos Triage y terapia intensiva con capacidad de seis camas.

Jesús Antonio López Rodríguez, director del nosocomio, indicó que los dos consultorios de Triage prácticamente ya están terminados y prevén que en 10 días puedan terminar el espacio de terapia intensiva.

“Estamos muy contentos porque al principio nos dijeron que nos iban a hacer una terapia intensiva, después nos dijeron que siempre no y hay que reconocer que hubo actores políticos (que gestionaron) y el Secretario de Salud y el Gobernador finalmente decidieron construirnos las terapias”, expresó.

El funcionario subrayó que las seis camas de terapia intensiva estarán totalmente equipadas para atender a los pacientes con Covid-19 que puedan requerirlo.

“Son seis camas totalmente equipadas como terapia intensiva que requieren ventilador, oximetría, bombas de infusión, aspiradores, etcétera, todo lo necesario. Yo pienso que pueda estar lista en 10 días porque van muy rápido”, indicó.

López Rodríguez aclaró que además de esos nuevos espacios que se están construyendo de manera provisional cuentan con el edificio de emergencias obstétricas que también será exclusivo para pacientes con Covid-19.

“Nosotros teníamos un hospital que lo destinamos para la atención de pacientes con Covid-19, que es el hospital de emergencias obstétricas, pero con el correr del tiempo nos dimos cuenta que no estábamos totalmente preparados porque no teníamos oxígeno, cables para Internet, computadoras, no teníamos nada, era el puro cascarón, que afortunadamente hemos ido resolviendo y quiero agradecerle al secretario de Salud el respaldo que nos ha dado”, aseveró.

Hasta el momento, en el Hospital General de Guasave no se ha presentado ningún caso positivo de coronavirus, ya que de los tres sospechosos que han tenido dos fueron negativos y el tercero está hospitalizado, en espera de los resultados del laboratorio estatal.