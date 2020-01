En 2020 no habrá aumento de impuestos, ni gasolinazos, ni endeudar al país: AMLO

noroeste.com

MÉXICO._ El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que en 2020 no hace falta aumentar impuestos, ni gasolinazos, ni falta endeudar al país para financiar el presupuesto público, tal como pasó el año pasado.

El mandatario nacional destacó durante su primera conferencia de prensa matutina de este 2020, que el año pasado "no hubo impuestos en términos reales y este año tampoco, no aumentó la deuda pública y este año tampoco va a aumentar".

"Se demostró que no hace falta aumentar impuestos y que haya gasolinazos y no hace falta endeudar al país para financiar el presupuesto público. En 2019 no hubo impuestos en términos reales y este año tampoco, no aumentó la deuda pública y este año tampoco va a aumentar", dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal.

El político tabasqueño señaló también que ha quedado claro que a su Gobierno le importa el crecimiento, pero aún más el desarrollo económico.

López Obrador dijo que crecer es crear riquezas, pero el desarrollo también implica su distribución.

"Nos importa mucho que haya progreso con bienestar, progreso con justicia, eso ya se ensayó y se acreditó", sostuvo, para luego justificar que desde el año pasado se destinan muchos recursos en beneficio de la gente más pobre y necesitada de México.

López Obrador refrendó su compromiso de que durante 2020 no habrá aumento al costo de la energía eléctrica y los combustibles en términos reales, durante 2020. También dijo que se combate la corrupción y se han eliminado lujos en el Gobierno con el principio de austeridad, por eso no hay salarios altos, aviones, helicópteros y privilegios para funcionarios públicos.