En 3 aÃ±os habrÃ¡ servicio de salud igual que el de Dinamarca, Suecia, CanadÃ¡, asegura LÃ³pez Obrador

En 3 años habrá servicio de salud igual que el de Dinamarca, Suecia, Canadá, asegura López Obrador

Este lunes, el Jefe del Ejecutivo Federal fue cuestionado sobre el posible paro al que han llamado médicos residentes del país ante el retraso de los pagos de sus becas y el reembolso de un bono que les fue retenido

Sinembargo.MX

15/04/2019 | 07:34 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador previó esta mañana que México tendrá en tres años un sistema de salud como el de los países nórdicos o el de Canadá. Reiteró que si se les debe se les pagará a los médicos residentes.

“Yo creo que en 3 años la atención médica y medicamentos van a ser gratuitos para todos los mexicanos, y vamos a tener un servicio de salud igual que el de los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, igual que el de Canadá”, aseveró.

Sin embargo dijo que es un proceso que debe ir poco a poco, porque hay, por ejemplo, 80 hospitales que dejaron sin terminar, con un avance del 30 por ciento.

“Tenemos que atender esto, decidir qué hospitales terminar, cuándo terminarlos, qué hospitales necesitan con más urgencia ser equipados, resolver el abasto de medicamentos”, indicó.

“No puedo hacerlo de la noche a la mañana, porque va a implicar mejorar las 20 mil unidades médicas rurales; va implicar que funcionen todos los servicios de salud de segundo nivel”, añadió y dijo que también va a implicar mejorar el servicio y el abasto de medicinas.

“Que no se vuelva a usar ni si quiera la palabra cuadro básico”, sostuvo.

Aseguró que se busca garantizar seguridad social desde la “cuna hasta la tumba”.

Previó que habrá oposición porque quisieran que “siguiera la anarquía, el desorden, porque ellos sacan provecho”.

Recalcó que si a los médicos residentes se les debe, se les va a pagar. Aseguró que este mismo lunes se atenderá este asunto, y no por presión, sino por convicción del Gobierno de México.

“Es un asunto de principios para nosotros, nosotros no podemos traicionarnos a nosotros mismos. Tenemos que cumplir, y ya he dicho: no pagar o retener el salario es pecado”, aseguró.

Decenas de residentes reciben mensualmente una beca que que va de 9 mil 500 pesos a 14 mil pesos según su grado, las horas de trabajo y sus turnos, pero denuncian que estos no les han sido proporcionados pese a que su tiempo de una residencia va de tres a seis años, tienen una jornada laboral de tiempo completo y guardias de trabajo prolongadas.

Además, demandan el reembolso de un bono de fin de sexenio de 3 mil pesos que se les entregó en diciembre, pero que a inicios de año les fue descontado.