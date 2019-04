En 3 minutos, encapuchados roban millones en costales en el aeropuerto de Guanajuato

El robo ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche del miércoles. Un comando se llevó el efectivo que sería trasladado en una aeronave; autoridades no reportaron personas detenidas

Sinembargo.MX

Silao, Guanajuato/Ciudad de México (SinEmbargo).– Las autoridades mexicanas investigan un robo aparentemente millonario que tuvo lugar el miércoles por la noche en el aeropuerto internacional de Guanajuato, cuando una camioneta de valores estaba cargando su contenido en un avión y fue asaltada por un comando armado.

Según un comunicado del aeropuerto, los ladrones llegaron encapuchados en otra camioneta que accedió al recinto rompiendo la cerca perimetral. En solo tres minutos, tomaron los costales con el dinero y huyeron rompiendo la valla por un punto distinto, un robo que hace recordar el atraco de 5.87 millones de dólares al avión de Lufthansa en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York en 1978.

La nota aclara que durante el suceso los atacantes no ingresaron en la pista de aterrizaje y despegue donde, a esa hora, no había aviones, y asegura que las operaciones del aeropuerto “no se vieron afectadas” ni tampoco la seguridad de los pasajeros. La Fiscalía de Guanajuato inició una investigación al respecto pero no informó de la cantidad robada aunque la prensa local afirma que podría ser en torno a un millón de dólares.

Asimismo, analiza las cámaras de seguridad de la zona con el fin de intentar identificar a los asaltantes.

El jueves se desplegó un gran operativo de seguridad en el aeropuerto mientras se investigaba cómo los ladrones pudieron ingresar hasta las pistas. El grupo armado a bordo de una camioneta se habría llevado aproximadamente 20 millones de pesos.

De acuerdo con primeras versiones, el grupo de presuntos delincuentes habría clonado la camioneta de una empresa con acceso hasta las pistas del puerto aéreo, así pudieron burlar la seguridad del área que está a cargo del Ejército Mexicano y aguardar el momento en que el dinero sería cargado en una unidad de vuelo.

El robo ocurrió al rededor de las 9:00 de la noche del miércoles, cuando una camioneta de valores arribó al aeropuerto con una fuerte suma de dinero para transportarla, se desconoce el destino que tendría, medios reportaron que se trató de más de 20 millones de pesos.

Cuando el efectivo, custodiado por un sólo guardia presuntamente desarmado se dirigía a la aeronave, los presuntos delincuentes lo interceptaron, cargaron el dinero en la camioneta clonada y se dieron a la fuga derribando una cerca y emprendieron la huida.

El incidente desató un fuerte operativo policiaco en el que participaron elementos de los tres órdenes de Gobierno en sus diferentes corporaciones, tanto en el municipio de Silao como en los aledaños, sin embargo hasta el último reporte no se tenían personas detenidas.

A pesar de que anoche se reportó un millonario atraco en el que un grupo de delincuentes armados burlaron la vigilancia y se llevaron efectivo que estaba a punto de ser cargados en un avión privado, las actividades en la terminal continúan con normalidad.

En un recorrido que Zona Franca realizó esta mañana, se pudo confirmar que en la sala de espera y en las cajas donde se consiguen los boletos de las aerolíneas, todo transcurre con normalidad.

Más allá del temor a ser víctimas de la delincuencia, usuarios del aeropuerto mencionaron que la nostalgia es el sentimiento que hay ya que muchos despiden o reciben a sus familiares de otros estados y países.

Ayer por la tarde-noche cerca del acceso de la aerolínea Aeroméxico, llegó una camioneta con logos de la empresa detrás de un camión de valores que cargaría de efectivo a un vuelo que se dirigiría a la Ciudad de México.

Trascendió que esta camioneta sería clonada y que a pesar de que la zona federal es custodiada por militares y policías federales, al menos 10 delincuentes lograron ingresar y someter a los custodios y escapar con el dinero.

Ninguna autoridad ha informado sobre los hechos y de manera extraoficial ya hay una denuncia ante la Fiscalía del General del Estado por este hecho.

Horas antes del operativo en un fraccionamiento de la salida a Lagos de Moreno, Jalisco, hubo el reporte de un robo de un taxi ejecutivo con violencia, el cual podría estar involucrado en el millonario robo.

En la zona del estacionamiento los policías localizaron una motocicleta con reporte de robo, la cual fue puesta a disposición de las autoridades.