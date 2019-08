En Ahome, hallan una osamenta en fosa clandestina

Acompaña el Alcalde Billy Chapman a las rastreadoras en la búsqueda

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ La tarde de este miércoles fue localizada una fosa clandestina con una osamenta, durante una jornada de búsqueda realizada por los colectivos Rastreadoras por la Paz y Rastreadoras Fe y Esperanza.

El hallazgo se registró en el sitio conocido como El Guachapori, ubicado entre Cobayme y El Colorado; ahí se han exhumado más de 20 cuerpos, tan sólo durante la semana pasada se encontraron tres osamentas.

Aunque en la fosa y alrededor de ella no había ropa, trascendió que la dentadura tenía brackets.

Para esta jornada de búsqueda se dispuso de los primeros apoyos otorgados por la Oficina de Apoyo a Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ayuntamiento de Ahome, cuya titular es Claudia Rosas Pacheco, que también dirige el colectivo Rastreadoras por la Paz, y se estrenó un toldo para sombra en el punto de excavación.

En un hecho sin precedentes, el Alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno acompañó a las rastreadoras durante la búsqueda, y atestiguó el hallazgo de la fosa y la exhumación de los restos.

"Yo creo que lo que he aportado hasta el día de hoy definitivamente no es suficiente, y me hace reconsiderar ciertas cosas. Yo creo que el Gobierno del municipio de Ahome debería de adquirir un compromiso más solidario y tener mayor presencia con ellas, porque definitivamente no las podemos, bajo ninguna circunstancia, abandonar en esta búsqueda tan dolorosa", expresó.

"Después de vivir esta primera experiencia, regreso con el corazón aún más roto. Es verdaderamente muy injusto lo que están viviendo algunas de nuestras mamás del municipio de Ahome", añadió.

Cabe mencionar, que a modo de homenaje póstumo a las personas desparecidas, se plantaron palmeras en las fosas que habían quedado abiertas.