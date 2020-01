En bacheo para CuliacÃ¡n se gastaron $70 millones en 2019: Gobierno

En bacheo para Culiacán se gastaron $70 millones en 2019: Gobierno

Issel Guillermina Soto González sostuvo que el Municipio trabaja en la rehabilitación de las calles, y negó tal y como lo afirmó la CMIC, que realicen mal trabajo y además caro, en el bacheo y reencarpetado de calles

Antonio Olazábal

Durante todo el 2019 se gastó aproximadamente 70 millones de pesos en bacheo y reencarpetado en las calles de Culiacán, informó Issel Guillermina Soto González.

La Tesorera del Ayuntamiento de la capital del Estado afirmó que del crédito pedido por la anterior administración de 347 millones de pesos, se gastaron alrededor de 32 millones de pesos para el tema del bacheo y reencarpeado, en total se han devengado alrededor de 70 millones en trabajos de rehabilitación de calles.

"Se gastó principalmente en equipamiento y bacheo (crédito pedido por anterior administración), se compró equipo para el Ayuntamiento, se compraron sobre todo máquinas pesadas, bacheadores, una doble rodillo, camiones de la basura, entre otro equipamiento y se invirtieron alrededor de 35 millones en lo que fue el bacheo, bacheo y reencarpetado", explicó.

"Nosotros hemos gastado alrededor de 70 millones de pesos en lo que es bacheo y reencarpetado, en ese tema se han gastado aproximadamente 70 millones de pesos", sostuvo.

"Si bien utilizamos esos 32 millones de pesos del crédito y otros 30 millones de pesos del Ayuntamiento, no ha sido suficiente, pero sí que ha habido gran avance tanto en bacheo así como en servicios públicos y en las comunidades se han visto el tema de la obra pública, porque ahí se van los recursos federales", profundizó.

La funcionaria Municipal mencionó que todos los trabajos de bacheo y reencarpetado los está realizando el Ayuntamiento, y negó que esto sea más caro que el contratar alguna empresa o que no se esté gastando de manera transparente el recurso, tal y como lo afirmó, Alfonso Torres Galicia, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción Zona Centro.

"Mira aquí tenemos gente especializada en el tema del bacheo, el encargado es un profesional, no sé a qué se refieren cuando dicen que es más caro, porque realmente ahorita tenemos la maquinaria del Ayuntamiento, sí tenemos una máquina rentada, pero si yo con mi propio personal estoy haciendo la obra, no creo que me salga más caro si la hace un contratista", respondió.