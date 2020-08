En Cabildo de Guasave acusan corrupción en Delegación de Alcoholes

Hay establecimientos de venta de bebidas embriagantes que cierran a la hora que les da la gana, con la complacencia del delegado, acusa Regidora

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- De supuestos actos de corrupción señaló la Regidora Martha Yolanda Dagnino Camacho al delegado de Inspección y Normatividad en Guasave, Gregorio Hernández Romero, durante la sesión de Cabildo desarrollada este lunes.

En asuntos generales, la edil de Morena comentó que muchos establecimientos dedicados a la venta de bebidas embriagantes cierran a la hora que les da la gana, sin respetar el horario que tienen establecido, pero la Dirección del Alcoholes del Municipio no tiene facultades para intervenir y sancionarlos.

“Cierran hasta la hora que les da la gana y he hecho yo hice la denuncia en la dirección de Alcoholes, sí me atienden, pero ellos no están facultados para ir a cerrar ese negocio, cuando llegan ahí a hablar con las personas dicen literalmente ‘nosotros ya estamos arreglados con Gregorio (Hernández)’ y yo tengo conocimiento que Gregorio es el delegado, el encargado aquí en Guasave de la oficina de Alcoholes”, expresó.

Por ello, Dagnino Camacho solicitó que se busque la posibilidad de que el Municipio pueda tener más facultades en este tema de la regulación de establecimientos dedicados a este giro.

La Regidora agregó que desde cuando se dio la Ley Seca, en la etapa más fuerte de contagios del Covid-19, observó mucha corrupción de las autoridades encargadas de vigilar a los negocios con permiso para la venta de bebidas embriagantes.

“En el tiempo de la pandemia, cuando estaba en su momento más crítico, cómo aún con los expendios cerrados no se dejó nunca de vender cerveza, jamás se dejó de vender cerveza ¿dónde estaba la delegación de Alcoholes en esos momentos? A eso me refiero. Se están permitiendo bastantes cosas indebidas aquí en el municipio”, señaló.

La Alcaldesa Aurelia Leal López recordó que el 16 de junio solicitó al Gobierno del Estado y al Congreso decretar la Ley Seca en Guasave hasta que se controlaran los contagios del Covid-19, pero hicieron caso omiso y eso trajo consecuencias.

“Se elevaron los contagios porque no quisieron hacernos caso”, expresó.

La Presidenta Municipal insistió en la necesidad de que se establezca de nuevo la Ley Seca, porque los contagios se están elevando nuevamente en Guasave.

Adelantó que este martes sesionará el Consejo Municipal de Salud para determinar nuevas medidas para tratar de contener la pandemia, ya que la gente se está relajando.