En calles remodeladas de MazatlÃ¡n brontan las irregularidades

En calles remodeladas de Mazatlán brontan las irregularidades

El nuevo Gobierno municipal asegura que en el caso de Centro Histórico, no hay proyecto ejecutivo

Sheila Arias

Las irregularidades ya brotaron en las remodeladas calles del Centro Histórico, un proyecto que unició en 2017 con un costo superior a los 220 millones de pesos.

Las primeras observaciones es que el proyecto ejecutivo no lo conoce ni lo tiene el nuevo Gobierno de Mazatlán; el trabajo en cada calle tampoco lo ha recibido el Estado, quien licitó y ejecutó; hay calles con daños como desprendimiento de piedra pórfido.

Y el desconocimiento de las fechas sobre el inicio de los trabajos, impiden conocer si las pólizas de seguro siguen vigentes por vicios ocultos, así resumió la situación, Juan de Dios Garay, director de Obras Públicas de Mazatlán.

El riesgo, dijo, es que el Ayuntamiento tenga que destinar recursos propios para reparar los daños, hasta podría ser necesario rehacer obras.

A casi tres meses de asumir el cargo, el funcionario reveló que ya se acercaron con los constructores y les han pedido atender los daños, otros se acercado por voluntad.

“Se han hecho reparaciones en algunas calles, pero tenemos el compromiso de un constructor de reparar parte de la Benito Juárez... habrá qué ver qué le indicaron al constructor que hiciera habrá que buscar dónde está la responsabilidad. Nosotros no podemos supervisarlas, vamos a recibir y, en caso de que fuera necesario, tendríamos que hacer las observaciones, no la supervisión, eso es durante el proceso y esta obra ya está ejecutada”, declaró.

La remodelación del Centro Histórico es una de las obras más polémicas de la última década en Mazatlán. Los trabajos iniciaron en marzo de 2017 y se extendieron de manera simultánea a 27 calles; los trabajos afectaron a unas 700 viviendas y a 350 comercios, algunos cerraron por falta de clientes.

Aunque la obra la inauguró en privado el ex Presidente Enrique Peña Nieto, en abril del año pasado, en nuevo Gobierno no conoce ni los proyectos.

-- ¿En cuántas calles ya detectaron daños?

“Hemos visto daños de magnitud diversa, algunas de ellas pueden tener desprendimiento de losetas, diremos que no puedo decir un porcentaje porque tendría que hacer un procedimiento detallado, pero he notado desprendimiento de piedra pórfido en algunas partes, no se ve falla estructural, sino un desprendimiento, habría qué utilizar un adhesivo adecuado y evitar que el transito la vuelva a levantar. La otra cuestión es lo estructural que hay zona donde hay fallas de estructura y es complejo el problema”.

Agregó que el riesgo es, incluso, de volver a ejecutar la obra.

Y reiteró que el municipio no recibirá la obra en mal estado.

-- ¿Usted como constructor, cómo se debió hacer y por qué ocurren estas fallas?

“El origen de todos los vicios en las obras tiene que ver con dos cosas, uno el proyecto, un mal proyecto lleva a una obra que no se cumple, y la ejecución, una obra ejecutada sin la calidad puede conducir a fallas... sencillamente en la Dirección de Planeación para una obra privada se le exige un constructor privado un proyecto ejecutivo, desde el arquitectónico hasta el estudio de mecánica de suelos y las herramientas para que la obra sea la adecuada”.

En el caso del Centro Histórico, no tiene ni el proyecto ejecutivo, no han recibido las obras, desconocen las pólizas de seguro, y ya hay daños visibles.

Remodelación Centro Histórico

Fecha de inicio

1 de marzo de 2017

Fecha de conclusión

12 de diciembre de 2017

Inversión total

$224 millones de recurso estatal y municipal

Calles remodeladas: 25