CONGRESO DEL ESTADO

En caso ‘El Chapman' Congreso no ha sido de oídos sordos: Domínguez

El Legislativo ha actuado en el ámbito de su competencia, advierte la presidenta de la Junta de Coordinación Política

Noroeste / Redacción

CULIACÁN.- Ante el caso del Alcalde de Ahome Manuel Guillermo Chapman Moreno, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, aseguró que este Congreso del Estado no ha sido de oídos sordos.

"Este Congreso no ha sido de oídos sordos, ha actuado en el ámbito de su competencia y tampoco vamos a abusar de ser diputados para ir más allá de lo que nos compete", enfatizó en la sesión de la Diputación Permanente.

Ello en respuesta al posicionamiento de la Diputada del PRI Ana Cecilia Moreno Romero quien señaló que el Congreso del Estado ha tenido oídos sordos ante los señalamientos y el constante reclamo, por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil ahomense.

Domínguez Nava planteó que a la ciudadanía no se le confunda de cuál es el ámbito de competencia de este Congreso.

"Más allá si tiene o no excesos el Alcalde de Ahome, más allá si la ciudadanía está inconforme o no con su trabajo, yo voy a hablar por las competencias que tiene este Congreso, porque no vamos a pagar por los malos gobiernos de determinados municipios diciendo que es este Congreso el que no resuelve", expuso en su intervención.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política recordó que la Diputada del PRI Ana Cecilia Moreno Romero, es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, y por sus manos pasó la solicitud de juicio político contra el Alcalde de Ahome.

Señaló que la legisladora sabe que este Congreso no puso oídos sordos al tema.

Domínguez Nava expuso que la Diputada del PRI votó a favor de la improcedencia de juicio político en contra de Chapman Moreno.

"Yo sé que ella votó a favor de la improcedencia de juicio político porque revisó en su ámbito jurídico la solicitud de juicio político y yo sé, que ella lo hizo porque estaba segura que no cumplía con los requisitos", añadió la presidenta de la Jucopo.

Pero eso es muy diferente a decir que este Congreso pone oídos sordos ante la problemática en Ahome, puntualizó.

El juicio político para cualquier funcionario público tiene que cumplir requisitos, reiteró la legisladora.

"Y sí queremos dejar claro a la ciudadanía: este Congreso no ha sido de oídos sordos, ha actuado en el ámbito de su competencia y tampoco vamos a abusar de ser diputados para ir más allá de lo que nos compete", reiteró Domínguez Nava.