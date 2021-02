En Ciudad Juárez, dos adolescentes desaparecen luego de pedir taxi vía aplicación

La última vez que se tuvo conocimiento sobre el paradero de Alice y Fernanda fue el 29 de enero, cuando abordaron un taxi de aplicación en Ciudad Juárez

Animal Político

01/02/2021 | 07:59 AM

Alice Realivázquez, de 15 años de edad, y María Fernanda Roque Rodríguez, de 16 años, desaparecieron luego de tomar un taxi que pidieron por medio de una aplicación, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con Israel Realivázquez, hermano de Alice informó que la tarde del 29 de enero fue la última vez que tuvieron contacto con las adolescentes, quienes les informaron que estaban por tomar el vehículo en un centro comercial sobre la avenida De Las Torres.

En redes sociales del Protocolo Alba Ciudad Juárez se difundió la información y los padres de ambas adolescentes aportaron sus números de teléfono para recibir alguna información del paradero de sus hijas.

También se dio a conocer que los familiares ya acudieron a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y levantaron un reporte por la desaparición, además, fueron a las instalaciones de la Fiscalía del Estado en la Zona Norte a pedir el auxilio de las autoridades.

Este fin de semana hubo publicaciones de que las dos adolescentes habían sido encontradas, ante esto, Israel Realyvázquez, informó: “Aún no es localizada, por favor no hagan caso de que ya fue encontrada, son mentiras, en cuanto se encuentre yo publico que ya fue encontrada, mientras no hagan caso a personas que solo estorban”.

Las familias han pedido hacer saber algún tipo de información a través de redes sociales en www.facebook.com/israel.realivazquez, o bien a los números de teléfono 6567598549 / 6565966469.