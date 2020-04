En â€˜cuarentenaâ€™, proceso contra acusado de ordenar ataque con Ã¡cido a mujer saxofonista en Oaxaca

En ‘cuarentena’, proceso contra acusado de ordenar ataque con ácido a mujer saxofonista en Oaxaca

Juan Vera Carrizal, ex diputado del PRI acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido que sufrió una joven mixteca, tendrá que esperar en prisión más del tiempo previsto por la ley para iniciar su defensa, ya que los tres meses que otorgó el juez se contarán después de que termine la emergencia por el Covid-19

Página3

13/04/2020 | 10:41 AM

Huajuapan de León, Oaxaca (pagina3.mx).- En cuarentena, se encuentra el proceso de defensa de Juan Vera Carrizal, ex diputado del PRI acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido que sufrió una joven mixteca.

El ex legislador tendrá que esperar en prisión más del tiempo previsto por la ley para iniciar su defensa, ya que los tres meses que otorgó el juez se contarán después de que termine la emergencia por el Covid-19.

María Elena, la víctima, fue rociada con ácido sulfúrico, lo que le provocó lesiones graves en el rostro y sus brazos.

La agresión ocurrió el 9 de septiembre de 2019, a las 11:00 horas, luego de recibir en su domicilio -en Huajuapan de León- a los agresores materiales.

La engañaron para perpetrar el ataque.

Antes, había recibido una llamada telefónica para solicitarle auxilio en el trámite de un pasaporte y los citó en su casa.

Su madre también es víctima del ataque, ya que al darse cuenta de lo ocurrido la abrazó y también sufrió daños graves por el ácido.

No obstante, la autoridad ministerial no la consideró víctima directa, por tanto, no ha podido tener acceso a todos los beneficios que el sistema ofrece para la reparación integral de los daños y lesiones tan dolorosas como las que provoca el ácido sulfúrico en cualquier parte del cuerpo.

María Elena en un primer momento fue llevada a una clínica del municipio, en la Mixteca oaxaqueña y después al hospital de la capital del estado.

Meses más tarde, tras denunciar públicamente diversas irregularidades en la atención médica y de procuración de justicia, fue llevada a un hospital de especialidades de la capital del país.

La asesora jurídica de la joven, Ana Katiria Suárez, ha calificado como deficiente la atención.

“Revisando la atención que se ha brindado en meses anteriores, detectamos que hay consecuencias graves derivadas de la omisión de ciertas autoridades o instituciones responsables, no solamente del área judicial o de procuración de justicia, sino en el sector Salud”.

CINCO IMPLICADOS

Al tiempo que María Elena se sometía a diversos procedimientos quirúrgicos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGEO), informó que la investigación les llevó a determinar que cinco personas estaban involucradas en dicha agresión.

Actualmente, con la detención de Juan Antonio Vera Carrizal suman cuatro personas aseguradas. Solo falta ejecutar una orden de aprehensión.

El 23 y 25 de diciembre de 2019 fueron aprehendidos Ponciano y Rubicel, respectivamente, quienes fueron señalados como autores materiales del ataque, mismos que ya están vinculados a proceso.

En febrero pasado, la Fiscalía solicitó la colaboración de las 32 Fiscalías y Procuradurías del país, así como el apoyo de la lnternational Criminal Police Organization (Interpol, por sus siglas en inglés) para la localización de Vera Carrizal, acusado de ser el autor intelectual. Se ofreció una recompensa de hasta un millón de pesos.

El 1 de abril detuvieron al tercero, Rubén, al que acusan de ser quien entregó el ácido a los autores materiales y les pagó 30 mil pesos.

LA ENTREGA

El ex diputado se entregó voluntariamente a las autoridades el pasado lunes 6 de abril y el mismo día fue trasladado a Huajuapan de León, arribando a las 17:40 horas.

A decir del titular de la Fiscalía General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, el acusado se vio “acorralado”, puesto que era investigado por diversas áreas de la instancia, a quien, incluso, se le congelaron sus cuentas bancarias.

Tras la audiencia de comunicación de imputación, se programó la de control, misma que tuvo que ser pospuesta ya que Vera Carrizal argumentó dolor abdominal, por lo que fue atendido por un doctor particular y llevado a un nosocomio donde permaneció durante una hora y media aproximadamente, para luego regresar a los separos.

La audiencia continuó el jueves a las 11:00 horas, según la reprogramación que hizo el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.

La audiencia de control duró poco más de 20 horas, tras recesos en los que ambas partes fortalecían sus expedientes presentados en el juzgado, cuyo inmueble era resguardado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de la Policía Estatal.

Se llevó a cabo siguiendo los protocolos establecidos, además de cuidar la sana distancia en la pequeña sala del juzgado, por la contingencia ante el Covid-19, por lo que sólo ingresaron las partes involucradas, el mismo número de personas por cada una.

VINCULADO A PROCESO

Tras analizar los elementos de prueba, el juez vinculó a proceso al imputado, otorgando tres meses para las investigaciones complementarias y para la siguiente audiencia.

En este lapso, por una parte, la FGEO tendrá que ampliar, concluir y presentar las pruebas de ello, y por la otra, la defensa recabará pruebas a favor de Vera Carrizal para demostrar, si fuera el caso, su inocencia.

Mientras eso ocurre, el ex diputado, empresario gasolinero y de radiodifusoras, permanecerá en prisión oficiosa provisional tal y como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en el delito que se le imputa, que es feminicidio en grado de tentativa. Al término de la audiencia, fue trasladado al penal de Tanivet.

En esta etapa del proceso, el fiscal general ha asegurado que esta agresión es una manifestación de violencia extrema, discriminación y desprecio contra las mujeres, “que no podemos permitir y no podemos tolerar y tenemos que promover sanciones ejemplares”.

María Elena, la víctima, ha externado su agradecimiento a todas las mujeres, hombres, medios de comunicación, organizaciones y autoridades por estar al pendiente del proceso. “Ya dimos el primer paso y mi agresor hoy fue vinculado a proceso”.

“Que no se quite el dedo del renglón y el proceso se lleve a cabo de la mejor manera. Aún falta un cabo suelto por capturar (…) por la justicia de todas y todos los mexicanos”, agregó.

Falta por aprehender a último implicado en este feminicidio en grado de tentativa, el hijo del ex diputado priista.

En tanto, los cuatro procesados permanecen en prisión y en espera de continuar con el proceso, en este momento paralizado por la emergencia sanitaria por el Covid-19.