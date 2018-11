En CuliacÃ¡n aprovechan los descuentos de El Buen Fin

En Culiacán aprovechan los descuentos de El Buen Fin

Se llenan las tiendas de personas que buscan aprovechar las ofertas que ofrecen los diversos negocios

Valeria Ortega

CULIACÁN._ Durante el primer día de descuentos del Buen Fin 2018, las tiendas departamentales lucieron con más afluencia de consumidores que la que normalmente se aprecia los fines de semana, todos buscando entre las ofertas qué artículos comprarán.

Las ofertas varían desde el 10 hasta el 70 por ciento de descuento en todos los artículos dentro de algunos establecimientos de ropa, accesorios, zapatos y más. De acuerdo a una empleada de piso, el área de electrónicos es la que ha tenido más visitas.

“Sobre todo lo que más han estado llevando son pantallas electrónicas, en las tiendas más grandes es de donde salen con las pantallas”, señaló.

Sea por curiosidad o con la intención de comprar una televisión, las personas se acercaron a ver precios y quienes se quedaron convencidos del descuento aprovecharon para llevarse a casa las televisiones y otros aparatos.

“Yo salgo cada año del Buen Fin a comprar, hay buenas ofertas pero depende mucho de la tienda, porque hay algunas que tienen descuentos sobre descuentos y hay otras que con un solo descuento queda en buen precio”, compartió la ciudadana Lorena Torres.

Hay quienes no compran electrónicos pero si prendas de vestir, como María Luisa Martínez, quien comentó que ella se enfoca en buscar ofertas en ropa.

“Por lo general lo que vengo a buscar es ropa, creo que es más indispensable y siempre me enfoco a buscar cosas que me hagan falta, no tiene caso comprar solo porque hay ofertas, sino saber aprovecharlas”, explicó.

También hay ciudadanos que se pasean por las diferentes tiendas para ver qué encuentran, como en el caso de la señora Lourdes, que acudió con su familia a la plaza para ver qué ofertas aprovechar, aunque no necesite algo en especial.

“Siempre vengo a buscar ofertas por el buen fin y lo que más compro es ropa para mis hijas, pero en sí no vengo buscando algo en especial, solo veo y si me convence lo compro”, comentó.

- ¿Destinó ahorros para gastarlos en el Buen Fin?

“Sí, siempre ahorro por la Navidad, pero cuando llega el Buen Fin aparto una cantidad para salir a comprar cosas”, explicó, “el año pasado así compramos la ropa para estrenar en Navidad”.