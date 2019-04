En CuliacÃ¡n, catÃ³licos muestran humildad de servir al prÃ³jimo

SEMANA SANTA 2019

En Culiacán, católicos muestran humildad de servir al prójimo

Recuerda sacerdote encargado de dirigir la misa del Jueves Santo recordó que, antes de morir, Jesucristo les pidió a sus creyentes que tuvieran humildad y se amaran unos a otros

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN.- Decenas de creyentes en la fe católica se congregaron en la Catedral de Culiacán para contemplar la recreación del lavatorio de pies que Jesucristo le realizó a sus 12 apóstoles, como muestra de humildad y de amor hacia ellos.

Previo a la ceremonia, el sacerdote encargado de dirigir la misa del Jueves Santo expresó el motivo de su realización.

"Nos unimos a la Iglesia universal entrando ahora al Triduo Pascual. Ha terminado la Cuaresma y entramos a celebrar a Cristo, cuya Pasión, muerte, sepultura, resurrección y admirable ascensión al cielo, nos acerca a la vida eterna que brota de Jesús y se nos aplica cada vez que celebramos el Sacramento", dijo.

"En el Evangelio, el propio Jesús nos enseñará qué es lo que celebramos: que él, nuestro Maestro, nos ha amado hasta el extremo, y que este amor debe ser también nuestro amor", añadió.

El Obispo de Culiacán Jonás Gurrero Corona realiza el lavatorio de pies.

El Padre recordó lo acontecido en la Última Cena de Jesucristo con sus 12 apóstoles, previo a su muerte y resurrección.

"Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al

"Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, en el transcurso de la Cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se agitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido".

"Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: 'Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?' Jesús le replicó: 'Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde'. Pedro le dijo: 'Tú no me lavarás los pies jamás'. Y Jesús le contestó: 'Si no te lavo, tú no tendrás parte conmigo'"”, expresó.

Mencionó que Jesucristo realizó este acto para recordarle a sus creyentes que amar es servir, y que sirviendo es la única manera de permanecer conectado a la Trinidad.

"Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa, y les dijo: '¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor... y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros'", dijo.

"Jesús sabe que necesitamos comulgar, para permanecer. Así como renacimos en el bautismo y nos fortalecimos en la confirmación, comulgando permanecemos en Jesús. Al comulgar, Jesús desata lo que impide nuestra capacidad de amar: amar sirviendo. El lavatorio de los pies nos va a recordar que amar es servir".